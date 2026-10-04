



Un accident rutier s-a produs în această dimineață, în jurul orei 06:15, în localitatea Culciu Mare, județul Satu Mare. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un gard. Șoferul a fost transportat la spital pentru investigații medicale.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au fost solicitați să intervină în urma accidentului rutier produs în această dimineață, în localitatea Culciu Mare.

La locul incidentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare grea și un echipaj de prim ajutor. În total, la intervenție au participat 10 subofițeri și un ofițer.

La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au constatat că șoferul reușise să iasă singur din autoturism, nemaifiind necesară descarcerarea acestuia.

Bărbatul a fost preluat de echipajul SMURD, care i-a acordat primele îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare, pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor, precum și pentru înlăturarea eventualelor pericole generate în urma accidentului.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații privind cauza exactă a producerii accidentului. Circumstanțele în care autoturismul a părăsit partea carosabilă urmează să fie stabilite de autorități.

Accidentul s-a produs în primele ore ale dimineții, iar intervenția rapidă a echipajelor a permis acordarea promptă a asistenței medicale șoferului.