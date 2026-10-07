Polițiștii din județul Satu Mare au intensificat acțiunile pentru siguranța publică și rutieră, iar sancțiunile aplicate au depășit 75.000 de lei.

Peste 150 de amenzi au fost date în trafic, în timp ce alte peste 30 de sancțiuni au vizat menținerea ordinii și siguranței publice.

Peste 180 de sancțiuni într-o singură zi

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 6 octombrie, mai multe activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ.

În urma acțiunilor, polițiștii au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 25.000 de lei.

Peste 50.000 de lei, amenzi în trafic

O parte importantă a controalelor a vizat siguranța rutieră. Polițiștii sătmăreni au desfășurat activități de prevenire a faptelor antisociale, supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier.

În acest context, au fost aplicate peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 50.000 de lei.

În total, sancțiunile aplicate pentru cele două categorii de activități au depășit 75.000 de lei, într-o singură zi de acțiuni ale polițiștilor sătmăreni.