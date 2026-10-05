Mircea Govor, mesaj de Ziua Mondială a Educației: „Să susținem mereu școala”

Locale 05.10.2026 11:54
Mircea Govor, mesaj de Ziua Mondială a Educației: „Să susținem mereu școala”


Cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, marcată pe 5 octombrie, deputatul Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, a transmis un mesaj de apreciere pentru cadrele didactice și pentru contribuția lor la formarea tinerelor generații. 

În mesajul publicat, Mircea Govor le mulțumește profesorilor pentru răbdarea, profesionalismul și dăruirea cu care își îndeplinesc misiunea. El subliniază că munca lor înseamnă mai mult decât transmiterea cunoștințelor: îi ajută pe elevi să își formeze caracterul și să își descopere posibilitățile.

Educația înseamnă oameni, valori și oportunități. Să susținem mereu școala și pe cei care cred în puterea ei de a schimba vieți!”, este mesajul transmis de deputatul sătmărean în afișul dedicat acestei zile.

Mircea Govor le-a urat, totodată, „La mulți ani!” tuturor cadrelor didactice, exprimându-și recunoștința pentru rolul pe care îl au în comunitate și în viitorul copiilor.

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