



În județul Satu Mare au fost raportate 1.626 de cazuri de infecții respiratorii acute în perioada 28 septembrie–4 octombrie 2026, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică. Bilanțul săptămânii 40 din sezonul epidemiologic 2026–2027 cuprinde 1.315 infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 301 pneumonii și 10 cazuri de gripă.

Datele au fost raportate de medicii de familie din județ. Cele mai multe infecții acute ale căilor respiratorii superioare au fost înregistrate la persoanele cu vârste între 15 și 49 de ani, în timp ce pneumoniile au afectat în special persoanele de peste 65 de ani. Toate cele 10 cazuri de gripă raportate în această săptămână au fost înregistrate la grupa de vârstă 15–49 de ani.

Distribuția cazurilor pe grupe de vârstă

Din totalul celor 1.315 infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 409 au fost raportate la persoane cu vârste între 15 și 49 de ani, iar 311 la copii din grupa 5–14 ani. Alte 204 cazuri au fost înregistrate la persoane de peste 65 de ani.

În cazul pneumoniilor, persoanele de peste 65 de ani au însumat 102 cazuri, iar grupa 50–64 de ani, alte 83. Împreună, aceste două categorii au reprezentat peste 61% din totalul pneumoniilor raportate.

Grupa de vârstă Infecții acute ale căilor respiratorii superioare Pneumonii Gripă 0–1 an 80 7 0 2–4 ani 150 14 0 5–14 ani 311 37 0 15–49 ani 409 58 10 50–64 ani 161 83 0 Peste 65 de ani 204 102 0 Total 1.315 301 10

Deși informarea DSP vizează supravegherea infecțiilor respiratorii, a gripei și a COVID-19, datele prezentate nu includ un bilanț distinct al cazurilor de COVID-19. De asemenea, în lipsa unei comparații cu săptămâna precedentă, cifrele nu permit stabilirea unei tendințe de creștere sau scădere a îmbolnăvirilor.

Peste 1.600 de persoane din grupele de risc, vaccinate antigripal

Până la 4 octombrie 2026, în județul Satu Mare au fost vaccinate antigripal 1.614 persoane din grupele de risc, cu vaccin prescris de medicii de familie și asigurat prin farmaciile cu circuit deschis.

DSP recomandă continuarea vaccinării, în special în cazul persoanelor cu risc crescut de îmbolnăvire sau de apariție a complicațiilor: persoanele de peste 65 de ani, femeile gravide, persoanele imunodeprimate și cele cu afecțiuni cronice.

Măsuri recomandate în spitale și la locurile de muncă

Pentru unitățile sanitare cu paturi, Direcția de Sănătate Publică recomandă efectuarea zilnică a triajului epidemiologic al personalului medical și auxiliar. Angajaților cu simptome respiratorii li se recomandă izolarea voluntară la domiciliu sau, după caz, desfășurarea unor activități care nu presupun contactul cu pacienții.

Instituția solicită utilizarea corespunzătoare a echipamentelor individuale de protecție și asigurarea stocurilor necesare de antivirale, echipamente de protecție, antiseptice și dezinfectante.

La nivelul angajatorilor din toate sectoarele de activitate, recomandările urmăresc evitarea aglomerării spațiilor de lucru, aerisirea periodică a încăperilor, identificarea persoanelor cu simptome respiratorii și încurajarea vaccinării antigripale.

Copiii cu simptome respiratorii trebuie să rămână acasă

În colectivitățile de preșcolari și școlari, DSP recomandă informarea părinților despre semnele infecțiilor respiratorii și păstrarea la domiciliu a copiilor care prezintă simptome.

Unitățile de învățământ sunt îndemnate să efectueze zilnic triajul observațional, să asigure materialele necesare pentru igiena mâinilor și dezinfecția suprafețelor și să aerisească periodic sălile.

Printre măsurile indicate se numără spălarea mâinilor după fiecare pauză, înainte de intrarea în clasă, folosirea batistelor de unică folosință și respectarea regulilor de igienă după tuse sau strănut. DSP încurajează și vaccinarea antigripală a personalului, precum și a preșcolarilor și elevilor, în special a celor cu afecțiuni cronice care pot fi agravate de gripă.

Recomandări pentru populație

Persoanele care dezvoltă simptome respiratorii sunt sfătuite să contacteze medicul de familie, pentru stabilirea tratamentului, a necesității izolării la domiciliu și a eventualelor investigații suplimentare.

Dacă deplasarea în comunitate este necesară, persoanelor simptomatice li se recomandă purtarea măștii de protecție. Igiena mâinilor, acoperirea gurii și nasului la tuse sau strănut, evitarea aglomerațiilor și aerisirea spațiilor închise se numără, de asemenea, printre măsurile de prevenție transmise de DSP.

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare continuă monitorizarea îmbolnăvirilor la nivel județean și îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire a răspândirii infecțiilor respiratorii, în contextul începerii sezonului rece.