Unirea Tășnad a spart gheața în deplasare! Sport •

Tășnădenii au evoluat curajos, au fost mai periculoși decât gazdele și au avut victoria la îndemână, însă Roland Vajda nu a reușit să transforme lovitura de la 11 metri. Sâmbătă urmează un nou test important, cu Viitorul Cluj.





Unirea Tășnad a obținut primul punct în deplasare din actualul sezon al Ligii a III-a, după remiza albă, 0-0, înregistrată pe terenul formației Unirea Dej, în etapa a 7-a din Seria 8. Un rezultat care, privit prin prisma desfășurării jocului, lasă mai degrabă gustul unei victorii scăpate printre degete.

Formația pregătită de Cosmin Iuhas si Ioan Pap-Deac a avut o evoluție curajoasă, a arătat mai multă inițiativă și și-a creat ocaziile mai mari, demonstrând că poate emite pretenții și pe terenurile adversarelor. Momentul care putea schimba definitiv soarta întâlnirii s-a petrecut în minutul 90, când Unirea a beneficiat de o lovitură de pedeapsă. Din păcate, Roland Vajda nu a reușit să transforme penalty-ul, iar tabela a rămas neschimbată până la fluierul final.

Chiar dacă nu au venit cele trei puncte, egalul de la Dej poate reprezenta un punct de plecare important pentru echipa din Tășnad. Primul punct extern al sezonului, obținut după un joc în care Unirea a arătat curaj și personalitate, oferă motive de încredere înaintea următoarei confruntări.

Iar următorul examen nu va fi deloc simplu. Sâmbătă, Unirea Tășnad primește vizita formației Viitorul Cluj, o echipă care a crescut considerabil față de sezoanele precedente și care vine după o victorie spectaculoasă, 4-2, în fața celor de la Transilvania Sport Academy.

Clujenii ocupă locul al patrulea, cu 12 puncte, în timp ce Unirea Tășnad se află pe poziția a 11-a, cu trei puncte. Pentru tășnădeni, confruntarea de sâmbătă reprezintă o nouă oportunitate de a confirma progresul din joc și de a transforma evoluțiile bune în puncte prețioase.



SERIA 8, etapa 7

Academica Recea – CSM Sighetu Marmației 1-0

David Zoicaș (83)

Viitorul Cluj – Transilvania Sport Academy 4-2

Aliyu Hafiz (49), Eduard Lazar (49), Darius Roșiu (75), Bogdan Milandru (77) / Ricardo Bartha (27), Andrei Șumălan (37)

Lotus Băile Felix – Minaur Baia Mare 0-4

Emanuel Dat (7), Andy Bădici (30), Raul Krausz (42, 79)

Unirea Dej – Unirea Tăşnad 0-0

SCM Zalău – Crişul Sântandrei 1-2

Răzvan Neag (9) / Gelu Gitye (23), Mădălin Popa (78)

CS Bihorul Beiuş – Sănătatea Cluj 1-3

Omari Nai (27) / David Milchiș (19, 51), Hussaini Sanusi (90+1)





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