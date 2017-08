Streetmusic Festival Satu Mare, ajuns la a patra ediție

Muzicieni și iubitori de muzică stradală sunt așteptați între 15-17 septembrie la Satu Mare, la cea de-a patra ediție a Festivalului Muzicii de Stradă. Organizatorii promit noutăți muzicale, programe alternative reinventate și multe alte surprize!

Bine cunoscuta competiție muzicală continuă și anul acesta. Înscrierile au început! Se așteaptă muzicieni care vor umple străziile sătmărene cu bucurie și o atmosferă unică de festival. 15 muzicieni/formații/artiști stradali vor fi aleși de un juriu anonim iar suma totală a premiilor va fi de 3000 de euro. Termenul limită pentru înregistrare este 03 septembrie. Înscrieri aici: https://goo.gl/forms/Bfj9M8cofohWF7Ui1

Ideea de Streetmusic goes international dă loc muzicienilor din toată lumea să transforme festivalul într-unul deosebit, marcând orașul gazdă în rândul festivalurilor muzicale de stradă. Cu acest prilej din ce in ce mai mulți vizitatori străini ajung la Satu Mare. La ediția din anul acesta primul trio de muzicieni anunțat este Light in Babylon, a căror muzică contopește culturiile și tradițiile din Orientul Mijlociu.

Streetmusic în stilul sătmărean

Evenimentul în sine crește de la an la an, în idei, locații, programe speciale. Organizatori și voluntari de toate vârstele muncesc împreună pentru oraș, pentru comunitate. Anul acesta se îmbină trei categorii street: pe lângă streetmusic va fi amenajat un loc pentru iubitorii de streetfood iar întreg orașul va fi cuprins de fenomenul streetart. Aceste trei elemente alcătuiesc Treimea Străzii, un concept nou în 2017.

Locațiile Festivalului Muzicii de Stradă sunt următoarele: scena mare din Pasajul Coposu, care va fi amenajat corespunzător de către organizatori, trei scene mici în centrul istoric al orașului și o locație surpriză.

Evenimentul este sponzorizat de Consiliul Județean Satu Mare și de Primăria Municipiului Satu Mare, dar este susținut financiar și de mai multe firme locale.

Și în 2017 continuă proiectul #visitsatumare, datorită cărui mulți turiști vizitează orașul nostru drag. Îi așteptăm și anul acesta cu multe surprize.

Mai multe informații despre festival, despre ce va cuprinde în detalii Treimea Străzii dar și despre alte surprize vom vorbii în curând. Până atunci muzicieni, înscrieți-vă! Să răsune strada!