Declarația deputatului Ioana Bran, după realegerea ca secretar al Camerei Deputaților

Noua sesiune parlamentară a început deja, iar deputații au avut de ales membrii Biroului Permanent. În prima sesiune parlamentară, județul Satu Mare a avut un reprezentant în Biroul Permanent, deputatul Ioana Bran. Aceasta a fost propusă din nou pentru funcția de secretar al Camerei Deputaților, iar colegii deputați au decis să îi mai acorde un vot de încredere.

Ioana Bran, onorată de înnoirea funcției

Deputatul Ioana Bran se simte onorată de credibilitatea care i-a fost acordată deja pentru a doua oară. “După ședința de Birou Permanent în vechea structură, a avut loc o ședință de plen, în care s-a votat și validat noua conducere a Camerei Deputaților. La Senat s-a întâmplat același lucru. Dacă în decembrie am fost foarte onorată și a fost o realizare uriașă faptul că am fost propusă și votată în funcția de secretar al Camerei Deputaților, vă dați seama că acum am fost la fel de măgulită și onorată și probabil chiar mai responsabilizată deoarece am primit a doua oară votul colegilor” – a declarat Ioana Bran.

Atribuțiile secretarului Camerei Deputaților

Ioana Bran, într-un interviu acordat pentru GNV, a menționat câteva dintre atribuțiile care îi revin în această funcție și că își dorește să facă o treabă cât mai bună. “Cât despre partea de atribuții care revin fiecărui cabinet de scretar în parte, ele au rămas aceleași și anume – ținerea evidenței hotărârilor adoptate de Cameră, verificarea activității de pregătire a ședințelor. Cabinetul veghează totodată la întocmirea stenogramelor. Există și alte atribuții care revin din săptămână în săptămână cum ar fi efectuarea apelului nominal. Eu sunt secretarul care asigură relația cu presa după ședințe. Ce mi-am propus pentru această sesiune parlamentară este să îmi fac treaba cât de bine se poate” – a spus Ioana Bran.

Este, așadar, un punct pozitiv pentru județul Satu Mare faptul că avem oameni politici care ne reprezintă în funcții importante din Parlamentul României.

Rareş Jucan