Cu preotul Ionuţ Pleşa la “Glasul Bisericii”

Rămâne pentru mine, o zi importantă, cea de 11 octombrie, când "m-am confruntat" în faţa camerei de luat vederi, cu un preot de toată lauda. Mare plăcere am avut când părintele Ionuţ, aproape de lacrimi, şi-a depănat trăirile sufleteşti faţă de cei pe care-i slujeşte. Chiar a rostit cuvinte frumoase şi pentru credincioşii din Aliceni, acolo unde "a debutat" ca preot . Despre credincioşii bisericii ortodoxe din Potău, ce să mai vorbesc, pentru că a vorbit părintele Ionuţ atât de frumos şi convingător, că iată sunt pus în situaţia de a scrie despre eveniment. Sigur, pe mine şi pe maestrul operator Florin Căţoiu, ne-au impresionat multe lucruri şi, cu obiceiul de a adresa întrebări la emisiune, am aflat că biserica din Potău are o istorie adevărată, dăinuind peste veacuri (de la una de lemn la cea de azi, construită pe fundaţie puternică, cu ziduri groase, cu iconostas unic realizat de un credincios din sat mereu pomenit între cei care au fost vrednici şi rămân în amintirea credincioşilor de acolo). Sigur, iconostasul n-a fost realizat la aparatele şi maşinăriile de azi, ci a fost sculptat în lemn de stejar, păstrându-se în aşa fel, încât, cu certitudine îi spunem “unic!”. La fel şi cele două candelabre şi tot mobilierul din biserică şi din altar dovedesc o grijă sporită a părintelui. Pictura se păstrează, iar icoanele au fost pictate tot de unul din credincioşii bisericii, apropiat de credincioşii din Potău. Toate ne-au plăcut, dar… camera de luat vederi şi aparatul lui Florin, au descoperit că turnul bisericii se surpă. Nu este descoperirea noastră, preotul fiind îngrijorat de un bun timp, aducând două echipe de constructori care au constatat că postamentul turnului este complet putred (grinzi şi scânduri) şi deja tablele au căzut, iar crăpătura creşte pe zi ce trece. Doamne fereşte, să nu se surpe că ar produce pagube irecuperabile! De aceea, noi, realizatorii emisiunii TV şi oamnenii de presă de la NVTV, alături de preot, de consiliul parohial şi credincioşii din Potău, apelăm la Comisia de specialitate a Consiliului Judeţean şi a preşedintelui, să ajute financiar repararea turnului, care costa o sută de mii de lei. Banul văduvelor, oricât de binevenit este, se dovedeşte insuficient şi s-ar aduna suma în zeci de ani! Dacă se dărâmă, la un vânt puternic, ne vom văicări, dar va fi târziu. Redistribuirea de buget sau noul buget de anul viitor trebuie să fie darnic cu biserica din Potău! Ar fi un gest pe care l-am aprecia de la mic la mare! Multe lucruri interesante a spus părintele Ionuţ Pleşa, ascultându-l cât de frumos şi cât de cursiv vorbeşte şi… poate de aceea nu l-am întrerupt de multe ori. Am aruncat o privire asupra întregii activităţi a preotului şi aş putea spune că se detaşează clar, prin felul cum vede problemele de zi cu zi, toate având o coerenţă programatică. Trăsătura caracteristică a părintelui Ionuţ poate fi tenacitatea, consecvenţa cu sine, făcând din dăruirea sa o problemă serioasă de viaţă şi un adevărat ritual supravieţuitor în raport cu provocările şi ispitele, tot mai numeroase, ale derizoriului cotidian. Se observă la preotul Ionuţ Pleşa o anumită simetrie şi ritmicitate în munca cu cei mici, cu elevii, mai ales în preajma marilor sărbători. Acelaşi lucru se întâmplă cu fii satului, pe care-i invităm la hramul bisericii, la început de noiembrie! Acest preot, cu aplicaţiile date în emisiune, cu tot ce am înregistrat, cu trăirile sale pentru frumoasa familie (soţia-medic, cele două fetiţe, şcolăriţe cu rezultate de excepţie, părinţi admirabili care-i ajută) mă face să simt că am în faţă nu doar un preot oarecare, ci un om cu o identitate inconfundabilă, cu certitudinea unui program de o severă şi riguroasă autoconstrângere, de la care nu se abate nici o clipă. Imprimă un optimism în rostul superior al colectivităţii religioase din Potău, având încredere şi în curajul meu de a mă adresa şi Primăriei din Medieşu Aurit şi Consiliul Judeţean pentru a ajuta acum, la greu, biserica din Potău! Ce gest frumos şi lăudabil ar fi! Ar cunoaşte toată ţara despre acest “caz”! Ar fi o experienţă de apreciat în sine! Stăm în faţa unu eveniment strigător în viaţa comunităţii din Potău, care prin extrapolare, devine unul special şi pentru noi, cei care preţuim credinţa şi moralul în care se derulează rosturile vieţii. Aş putea spune despre acest preot, Ionuţ Pleşa, privindu-l în faţă şi dumneavoastră pe ecran, că este omul prompt, logic, sprinten în cuvânt şi-n faptă, este cel dârz şi luptător, demn şi decent! După felul lui de a fi, vesteşte bunătate “din roua cerului şi din belşugul pământului, pâine multă şi vin” în numele Celui care s-a făcut trup şi s-a dat pe Sine ca pâine a vieţii. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i înmulţească sănătatea, să-i dea mereu vremea potrivită priceperii sale! Acelaşi lucru îl dorim celor care vor ajuta biserica acum, la ceas de necesitate! Preotul Ionuţ Pleşa rămâne acelaşi om fidel spaţiului ardelenesc, cu oameni rafinaţi şi luminoşi, cu memorie afectivă, cu responsabilitate civică, cu certă vocaţie. Să afle preafericiţii ierarhi că judeţul acesta beneficiază de preoţi foarte bine pregătiţi, care ştiu să se dăruiască mulţimii de credincioşi! Unul dintre ei este, cu siguranţă, Ionuţ Pleşa, preotul paroh din Potău!

Teodor Curpaş