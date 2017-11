VIDEO/FOTO. Ambulanță cadou din Germania pentru pacienții sătmăreni. Cine a donat-o

Pacienții internați în secțiile Spitalului Județean vor putea fi transportați cu o Ambulanță primită cadou din partea Crucii Roșii Germane. Autospeciala a fost preluată în această dimineață chiar în fața Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare.

Delegația germană a fost primită de președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, de președintele CA al Spitalului Județean, Nagy Szabolcs, de managerul Spitalului Județean, Adrian Marc, alte persoane.

Președintele Pataki Csaba a declarat, cu această ocazie, că donația Crucii Roșii germane este de bun augur pentru sătmăreni, și că nu este prima donație a acestei instituții.

”Județul Satu Mare are o colaborare din ce în ce mai strânsă județul Ostalbkreis din landul Baden-Württemberg, Germania. Noi, anul trecut, am semnat un protocol de colaborare. Din cele trei tematici prioritare care se au stabilit atunci de comun acord, una este partea de conlucrare pe sistemele de sănătate. Au fost deja experți din Germania, ne-a ajutat ]n multe moduri. A fost și o delegație a Spitalului Județean la ei. Am primit deja o donație cu 28 de paturi, echipamente de resuscitare și injectomate, dar Crucea Roșie, care gestionează la ei pe ce înseamnă situații de urgență, cu este SMURD împreună cu Serviciul de Ambulanță de la noi, ne-au oferit de astăzi o ambulanță echipată intr-o stare foarte foarte bună pentru Spitalul Județean Satu Mare”, a arătat Pataki.

Președintele Consiliului Județean a mai precizat cu această ambulanță va merge la Spitalul din Tășnad, deoarece autospeciala de acolo s-a stricat.

”Ambulanța ajunge la Tășnad, în condițiile în care acolo ambulanța s-a stricat iar asta, coroborat cu faptul că noi ca și Consiliul Județean, reabilităm drumul de la Tășnad, via Mădăras, să aibă și o cale mai scurtă cu 25 de minute, având și o mașină mult mai performantă, astfel timpul de reacție, timpul de intervenție a unor bolnavi care nu pot fi tratați la nivelul Tășnadului crește considerabil. Eu zic că împreună am făcut un lucru extraordinar pentru locuitorii județului Satu Mare”, a mai spus acesta.

La rândul său, președintele Crucii Roșii din județul Ostalbkreis, din Landul Baden-Württemberg, Germania, Mathias Wagner, a arătat că au donat cu bucurie această ambulanță în sprojinul pacienților din județul Satu Mare.

”Ne bucurăm foarte mult că ne aflăm astăzi la Satu Mare. Mulțumim pentru primire și faptul că vă predăm astăzi această mașină ne bucură enorm de mult. Am predat această mașină cu gândul de a ușura și de a sprijini activitatea spitalelor transportul între clădirile spitalelor județene”, a spus Mathias Wagner.

Deși nu este nouă, ambulanța donată de germani este bine dotată și poate asigura transportul pacienților de la Spitalul din Tășnad la Spitalul Județean în condiții optime.