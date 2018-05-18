Se joacă în weekend, în judeţ! Delegări şi program!

ETAPA A 18-A
Sâmbătă, 19 mai, 15:00 / 17:00
Energia Negreşti – Recolta Dorolţ
A: Bathory Ştefan
A1: Pop Cristian
A2: Mihai Marius
Obs. : Andreica Marcel
Duminică – 20 mai, 16:00 / 18:00
FC Certeze – Voinţa Babţa
A: Hariş Armin
A1: Juhasz Tibor
A2: Ardelean Vlad
Obs. :Niţă Gheorghe
ACS Voinţa Doba – Crasna Moftinu Mic
A: Şovre Octavian
A1: Corb Alexandru
A2: Popa Adina
Obs. : Por Constantin
CSM Victoria Carei – Turul Micula, amânat
Ştiinţa Beltiug – *Dari Lipău 3-0 (*retrasă din competiţie după turul campionatului)
Talna Oraşu Nou stă
ETAPA A 21-A
Sâmbătă, 19 mai, orele 16:00 / 18:00
Sportul Botiz – CS Someşul Oar
A: Pop Luci
A1: Rad Bogdan
A2: Toth Kristian
Obs. : Halici Eugen
Duminică – 20 mai, orele 16:00 / 18:00
AS Livada – Unirea Păuleşti
A: Tincu Bogdan
A1: Boroş Alex
A2: Zsigrai Cătălin Marina
Obs. : Kegyes Tibor
AS CS Cetate Ardud (Mădăras) – Viitorul Viile Satu Mare
A: Mandi Attila
A1: Orha Dan
A2: Kovacs Attila
Obs. : Năstruţ Liviu
Speranța Halmeu – Dacia Medieşu Aurit
A: Chiorean Cristi
A1: Bauer Iosif
A2: Bauer Adalbert
Obs. : Borz Ionel
Voinţa Lazuri – Venus Dumbrava
A: Pop Emanuel
A1: Pop Cristian
A2: Ghencean Marius
Obs. : Dumitraş Gheorghe
Viitorul Vetiş – Someşul Odoreu
A: Bathory Ştefan
A1: BonţiDean Daniel
A2: Miclăuş Răzvan
Obs. : Vigu Iosif
Atletic Craidorolț – Victoria Apa, amânat
ETAPA A 21-A
Duminică – 20 mai, orele 16:00 / 18:00
Schwaben Kalmandi Cămin – Stăruinţa Berveni
A: Kovacs Szabolcs
A1: Sălăgean Norbert
A2: Moisa Florin
Obs. : Matei Claudiu
Olimpia Domăneşti – Viitorul Lucaceni
A: Dragoş Bogdan
A1: Kopriva Tamas
A2: Miron Ciprian
Obs. : Gherasim Alexandru
Victoria Tiream – Real Andrid
A: Peneghi Şerban
A1: Kopriva Zsolt
A2: Vass Mark
Obs. : Torok Zoltan
Frohlich Foieni – AS Ghenci
A: Simon Elek
A1: Popescu Tudor
A2: Estan Alex
Obs. : Turtureanu Ioan
AS Căpleni – Unirea Pişcolt
A: Pop Rareş
A1: Pop Paul
A2: Nagy Szabolcs
Obs. : Iuhas Ioan
Recolta Sanislău – Schamagosch Ciumeşti
A: Omuţ Marius
A1: Bh
A2: Bh
Obs. : Papp Ioan
Vulturii Santău 2013 – Fortuna Căpleni, amânat
Etapa a 21-a
Duminică – 20 mai, ora 18:00
Luceafărul Decebal – Olimpia Căuaş, *ora 14:00
A: Chiorean George
A1: Reday Arpad
A2: Szakacs Zsolt
Obs. : Maier Alexandru
Prietenia Crucişor – Unirea Bercu
A: Bărbuş Stejerel
A1: Batori Patrick
A2: Raţ Sebastian Jr.
Obs. : Stoica Viorel
Dacia Supur – ACS Turulung
A: Raţ Sebastian
A1: Petruţ Sebastian
A2: Nagy Mate
Obs. : Lizak Paul
Platanul Marna – Gloria Moftinu Mare
A: Roşu Florin
A1: Schwartzkopf Zsolt
A2: Marian Beniamin
Obs. : Rus Gavril
Recolta Dorolț II – Ugocea Porumbeşti
A: Coman Marius
A1: Ovidiu Şerban
A2: Becse Ovidiu
Obs. : Kegyes Adalbert
Speranța Bogdand – Kneho Urziceni
A: Chiş Florin
A1: Ciceu Marian
A2: Ilyes Andrei
Obs. : Şuta Nicolae
Codreana Homoroade – AS CS Cetate Ardud II, amânat
Egri Sasok Agriş – STA
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