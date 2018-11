Omul cât trăiește…

Învață limbi străine, am completa noi titlul bursei de azi. La o simplă plimbare cu autobuzul prin Sătmar experimentezi experiențe, lingvistice, noi.

Dacă în trecut știam pe dinafară textele aplicate de CFR în vagoane pe lângă geamuri gen ” e periculoso sporgersi”, ” ne pas se pencher au dehors”, ” it is dangerous to lean out” etc. … adică nu faceți ca Domnul Goe, mai pe românește, acum am trăit s-o vedem și pe asta. În ditamai autobuzul suntem înștiințați nu în limba lui Shakespeare, Voltaire ori Umberto Eco, ci în cea a lui Cruyff, Van Basten sau Gullit ( n-am apelat la scriitori olandezi ca să nu supăr vreunul) că pe parcursul traseului ni se întâmplă ceva…

”dit voertuig voorzien van camerabewaking” scrie și google translatorul zice că …

”furnizați acest vehicul supraveghere camerei”. E ok… ne-am lămurit, big brother-ul olandez e cu noi…Interesant ar fi dacă pe timpul călătoriei am avea și aplicații de traducere a mesajelor din limbi mai puțin folosite prin zonă…Să nu ne trezim la viitorul vehicul că avem de citit mesaje din flamandă…Numai zic…În rest, călătorie plăcută!