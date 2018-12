PROGNOZĂ. Turiști ca pe Valea Prahovei, la Satu Mare. Se dă drumul la telescaun

Unul dinte cele mai înalte vârfuri din județul Satu Mare ar putea deveni un al doilea ”Bucegi” din țara noastră. Este vorba despre Vârful Pietroasa din cadrul stațiunii Luna Șes unde, foarte probabil, din primăvară se va da drumul la telescaun. Pentru a preîntâmpina eventualele accidentări, salvamontiștii sătmăreni au reușit omologarea a două trasee turistice în zonă și se lucrează intens la omologarea altora.

Două trasee turistice omologate

Cele două trasee turistice omologate în zona Luna Șes au fost prezentate astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, de către șeful Serviciului Public Județean Salvamont Satu Mare, Adam Boer, de șeful de formație Salvamont, Alexandru Costin, alături de președintele și vicepreședintele Consiliului Județean, Pataki Csaba și Ioan Rus.

Un prim traseu turistic, marcat cu ”Crucea Albastră” și face legătura între Borcut Luna Șes și Poiana Boroș. Este un traseu de dificultate mică, recomandat familiilor, care durează aproximativ o oră, care nu necesită echipament special și care poate fi străbătut tot timpul anului.

Al doilea traseu turistic, marcat cu ”Crucea Galbenă” face legătura între Poiana Boroș și Cabana Boda Oșenul. La fel ca și primul traseu, și acesta este recomandat familiilor având o dificultate mică, nu necesită echipament special, durează cam o oră și jumătate și este accesibil tot timpul anului.

Salvamontiștii sătmăreni au început lucrările de reamenajare a încă două trasee, „Punct Galben”, care pornește din Parcare Telescaun, via Izvor Țiganu, Șaua Pietroasa, ce are ca punct terminus Vf. Pietroasa, respectiv„ Bandă Roșie”, traseu de creastă, sectorul dintre Vf. Pietroasa, via Vf. Țiganu, izvorul Țiganu până în Poiana Soci.

Al doilea ”Bucegi”, la Satu Mare

Tot cu aceeași ocazie, Alexandru Costin a arătat că în primăvara anului viitor va fi dat drumul la telescaun. Astfel că în zonă va fi un adevărat iureș de turiști, Vârful Pietrosul urmând să devină un al doilea Bucegi.

”În momentul în care i se va da drumul la instalația de telescaun, Vârful Pietroasa din cadrul stațiunii Luna Șes va deveni, practic, un al doilea Bucegi.

Asta datorită numărului foarte mare de turiști. Practic este singura zonă de acest gen din vestul țării. Vor fi foarte mulți turiști. La fel se întâmplă și în Bucegi unde foarte mulți turiști vin pe Valea Prahovei. Din păcate vom avea și accidente. Deoarece turiști vin încălțați în sandale, îmbrăcați de oraș, acum se află jos la ”plus” grade, și urcă la peste 1.200 de metri unde condițiile se schimbă radical și din păcate vom avea și victime. De aceea trebuie să ne pregătim și noi, salvamontiștii, foarte bine.

La anul, din primăvară, la Luna Șes va fi un adevărat iureș dacă dăm drumul la telescaun. Vom avea un flux foarte mare de turiști pe Vârful Pietroasa de aceea dezvoltăm aceste trasee turistice ca turiștii să fie în siguranță. Foarte mulți vor urca pe telescaun și vor dori să coboare, evident, la o plimbare. De aceea trebuie să fim pregătiți atât din punct de vedere al intervențiilor, cât și al siguranței acestora, astfel ca ei să ajungă în siguranță în parcarea din care au plecat”, a declarat Alexandru Costin.

Numărul de turiști, s-a triplat

Acesta a mai arătat că în 2018 numărul turiștilor în zona Luna Șes s-a triplat față de 2017. Astfel că, în toamna acestui an n u mai existau locuri de cazare în nicio pensiune din zonă.

”Mai avem puțin de lucrat la educația ecologică, dar pe de altă parte trebuie să recunoaștem că față de Valea Prahovei noi suntem curați”, a mai spus Alexandru Costin.