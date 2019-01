Campanie de prevenire a accidentelor rutiere în comuna Homoroade

În contextul creșterii traficului auto pe drumul județean modernizat, Primăria Homoroade inițiază o campanie de prevenire a accidentelor rutiere în care cetățenii comunei pot deveni victime în calitate de pietoni , bicicliști sau căruțași. Campania își propune întâlniri de informare a populației cu privire la respectarea regulilor de circulație în timpul zilei , dar mai ales în timpul nopții , susținute de specialiști din cadrul secției de poliţie Beltiug dar și achiziționarea și distribuirea gratuită de către Primărie a unei veste reflectorizante pentru fiecare familie.

“Este un proiect pe care l-am inițiat, am considerat că nu reprezintă un efort financiar foarte mare să cumpărăm aproximativ 600 de veste astfel încât fiecare familie să aibă o vestă reflectorizantă primită din partea primăriei. Scopul este să pregătim oarecum populația la un alt flux de trafic pe măsură ce se vor finaliza lucrările drumului județean. Dacă până acum drumul județean se oprea la Solduba, acum se va face legătura către Hodișa, Socond, Rătești și toată lumea are convingerea că va fi un trafic mult mai mare și fiind drumul bun se va circula și cu viteză, mai ales noaptea. Cei în vârstă erau obișnuiți să mai meargă de la o casă la alta, să meargă în cazul în care era un deces la priveghi, la biserică, erau obișnuiți să circule pe drum, nu tot timpul trotuarele sunt preferate de cei în vârstă și nu avem nici o infrastructură foarte bine pusă la punct și atunci am considerat că trebuie să organizăm întâlniri cetățenești la care sa participe și poliția, să le readucă aminte mai ales celor în vârstă cum să circule și neapărat să nu uite să își pună în spate o vestă reflectorizantă. La nivel de primărie noi vrem ca să facem tot ce putem pentru a preveni evenimentele nedorite, să nu avem pe conștiință pe nimeni. Încă nu am început să distribuim vestele, săptămâna viitoare să se mai încălzească vremea, să mai facem niște întâlniri. M-am uitat orientativ la preț, aproximativ 5-6 mii de lei ar fi valoarea vestelor pentru toate familiile din comună, le vom duce noi personal. Într-adevăr nu costă mult și era și o variantă să vorbesc un magazin să le aducă și ei să le cumpere, dar ce e sigur e sigur. În legătură cu copiii vom vedea, probabil că sunt și veste elastice, măsuri flexibile pe orice mărime și vom vedea exact ce variante avem.” a declarat Simion Ardelean, primarul comunei Homoroade.

De asemenea, la sfârșitul anului s-au mai primit bani de la guvern și s-a luat decizia, împreună cu consilierii comunei Homoroade, ca pe drumul județean, în fiecare sat, să fie îmbunătățită calitatea iluminatului public, să fie becuri led pe fiecare stâlp deoarece până acum, din lipsă de bani, era doar al doilea stâlp iluminat. Acum pe strada principală, fiecare stâlp de-a lungul drumului județean va avea lumină pentru o vizibilitate mai bună.