CHIROMEDICA Health Center propune terapia prin chiropractică pentru spondiloză, hernie de disc și orice durere de spate

În ultimii ani, chiropractica a devenit tot mai cunoscută. Promite să remedieze probleme de tipul durerilor, acționând asupra articulațiilor. Această terapie are efecte asupra deficiențelor și blocajelor ce survin la sistemul nervos, muscular sau osos.

Denumirea sa este una sugestivă. Pentru ca tehnicile să fie un succes, un zgomot de la nivelul articulațiilor este notabil. Pot fi recomandate un anumit număr de ședințe pentru ca pacientul să resimtă diferențele și starea de bine recăpătată.

Ce tratează chiropractica

Printre cele mai comune dureri se numără cele de spate. Muncim în fața laptopului, adoptăm poziții aparent mai comode, însă acestea sunt de fapt un factor în plus pentru ca poziția coloanei să aibă de suferit ulterior. Suprasolicitările, eforturile prelungite, câteva kilograme în plus sunt motive pentru care coloana vertebrală are de suferit, iar durearea este doar o manifestare.

Pentru devieri și deformări de coloană, pentru durere de spate chiropractica poate fi o soluție. În 90% din cazurile în care durerea de spate este un simptom al unor afecțiuni terapia chiropractică este indicată. Mai mult decât atât, în cazul celor cu hernie de disc unde intervine ca soluție de tratare intervenția chirurgicală, chiropractica poate schimba situația.

Această terapie non invazivă cunoaște succes în situații cu diagnostice precum hernie de disc, spondiloză cervicală, spondiloză lombară, lombosciatică, blocaj lombar, discopatie lombară, cifoză, scolioză, entorse, lombalgie, nevralgie intercostală etc. Sunt doar 10 dintre afecțiunile în care această terapie poate ține pacientul departe de intervenții chirurgicale, ameliorand durerile și redând mobilitate.

Hernia de disc

Numită și boala secolului 21 întrucât este atât de răspândită și întâlnită din păcate la persoane tot mai tinere, o hernie de disc se poate produce în orice parte a coloanei, dar cele mai frecvente forme se întâlnesc la zona lombară și cea cervicală – la gât.

Hernia se poate defini prin îmbătrânirea sau accidentarea discurilor ce compun coloana, ce ies în exterior și se rup. Acestea au rol de a amortiza șocurile și de a menține coloana flexibilă. În caz contrar intervine rigiditate, durere și chiar și slăbiciune a zonei.

Printre simptomele herniei se numără durerea, accentuată chiar și la strănut, tuse, cu debut brusc sau intermitent. Localizată lombar, hernia de disc poate da durere și în picior.

Confirmarea diagnosticului vine rapid ca urmare a unui RMN sau tomografie computerizată, realizate la recomandare. Iar ca tratament, în funcție de fiecare caz, se impune fizioterapia de la bun început. Nici intervenția chirurgicală nu se exclude, dacă durerile persistă.

Chiropractica însă vine ca alternativă. Aceasta nu cunoaște contraindicație. Se poate institui o ședință la fiecare 3 zile, succesiunea acestora fiind de bun augur. După ameliorare poate continua interesul pacientului pentru acest gen de terapie, sub formă de tratament de menținere, la un interval mai mare de zile.

Schema de tratament o propun specialiștii chiropracticieni. În cadrul paginii clinicii CHIROMEDICA Health Center, www.chiromedicahealthcenter.ro, există și situații expuse ale pacienților ce au trecut de la agonie la extaz, urmând terapia alternativă de chiropractică în detrimentul unei intervenții chirurgicale.

Măsurile se impun imediat, întrucât durerea nu cedează și afectează calitatea vieții pacientului. Din fericire, după fiecare ședință de acest gen se observă îmbunătățiri.

Spondiloza, o altă problemă tratată cu succes prin chiropractică

Când vine vorba de spondiloza aceasta se definește prin îmbătrânirea discurilor, o astfel de afecțiune fiind numită adesea și artrita gâtului. Deși se instalează o dată cu vârsta, uneori și posturile neadecvate sunt un factor de risc, cauzele genetice sau anumite leziuni.

De vină poate fi o aşa zisă excrescență osoasă, deshidratarea discurilor și nu numai. Și în acest caz durerile sunt cele care ridică semne de întrebare pacientului. În cazuri mai grave cunoaște ridigiditatea gâtului, durerea radiază și în brațe și nu mai există reflexe sau capacitate musculară.

După ce testele de imagistică confirmă și diagnosticul se impune și tratamentul. Pentru că de cele mai multe ori la mijloc stau sedativele, antiinflamatoarele, chiropractica trebuie avută în vedere. Aceasta nu intervine invaziv cu nimic, nu presupune consum de substanțe, ci doar tehnici specifice aplicate zonei cu probleme.

Prin chiropractică pacientul descoperă calea de tratare fără medicamente și fără risc, evită o metodă invazivă și își recapătă postura, dar și starea de bine. Beneficiile acestei terapii, practic recomandă de la sine o asemenea formă de tratare.