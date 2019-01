DE NECREZUT! Circa 15% din populația României a tranzitat vămile sătmărene. MILIOANE de oameni

În cursul anului 2018, traficul din vămile de pe raza județului Satu Mare a foarte aglomerat, potrivit evaluării activităţilor desfăşurate de către polițiștii de frontieră de pe raza județului Satu Mare în anul 2018, prezentat la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare. La un calcul sumar, circa 15% din populația României au tranzitat vămile de pe raza ujudețului nostru. La eveniment au participat împuternicit inspector şef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației – comisar șef de poliție Florin Coman, prefectul județului Satu Mare, domnul Darius Filip, precum şi reprezentanți ai structurilor din judeţ cu care poliţiştii de frontieră cooperează.

Aproape 2,85 milioane de persoane

În anul 2018, prin punctele de trecere a frontierei de pe raza județului Satu Mare, s-a înregistrat un trafic de peste 2.849.000 de persoane care au tranzitat frontiera, atât pe sensul de intrare, cât şi pe sensul de ieşire în/din ţară.

De asemenea, au tranzitat frontiera peste 1.075.000 mijloace de transport.

În anul 2018, polițiștii de frontieră au întocmit 290 dosare penale sub aspectul săvârșirii a 436 infracțiuni de către 353 persoane. Au fost aplicate 268 sancțiuni contravenționale în valoare de 120.000 lei. Valoarea totală a bunurilor confiscate în cursul anului 2018 a fost de peste 5.435.000 lei.

Migraţia ilegală

Pe linia migraţiei ilegale au fost intensificate măsurile de supraveghere şi control la frontiera de stat, care au dus la descurajarea eventualelor grupuri de migranţi care intenţionau să treacă ilegal frontiera. Pe această linie de muncă au fost desfășurate 84 acţiuni cadru proprii şi în comun cu structurile teritoriale ale Inspectoratului pentru Imigrări de pe raza județului Satu Mare.

În urma acestor acțiuni s-au înregistrat 30 dosare penale în care au fost implicaţi 52 de cetăţeni străini cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trecere ilegală a frontierei. Totodată, a fost reţinuţi şi cercetaţi 8 traficanți de migranţi.

Contrabandă și mașini furate

În anul 2018, pe linia combaterii contrabandei poliţiştii de frontieră din cadrul structurilor de pe raza județului Satu Mare au înregistrat 40 dosare penale, fiind implicate 43 persoane, sub aspectul săvârşirii a 43 infracţiuni. În anul 2018, au fost executate mai multe percheziții domiciliare în cadrul unor acţiuni de combatere a contrabandei cu ţigări și au fost puse în executare 16 de ordonanțe de punere sub sechestru asigurator. Valoarea bunurilor puse sub sechestru se ridică la suma de 1.346.000 lei. A fost descoperită şi ridicată în vederea confiscării cantitatea de aproximativ 254.700 pachete ţigarete de provenienţă ucraineană, în valoare totală de 2.433.000 lei.

Pe linia traficului internaţional cu autoturisme furate au fost executate acţiuni atât independent, cât şi împreună cu structurile de cooperare. Ca urmare a activităţii desfăşurate au fost înregistrate 47 dosare penale, pentru săvârşirea a 50 infracţiuni de către 54 persoane, cetăţeni români şi străini. Au fost descoperite 58 autovehicule semnalate ca fiind furate din străinătate, a căror valoare depăşeşte suma de 2.832.000 lei.

Misiuni comune

La nivelul structurilor de pe raza județului Satu Mare s-a pus accent pe colaborarea cu autoritatile de frontiera din tarile vecine şi s-au desfășurat 161 de misiuni în comun cu poliţia ungară pentru supravegherea frontierei de stat, precum și 63 de ședințe și întrevederi de frontieră. De asemenea, polițiștii de frontieră, în colaborare cu reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au desfășurat acțiuni care au vizat prevenirea răspândirii virusului Pestei Porcine Africane (PPA).

Situația operativă a inspectoratului a fost deosebit de activă, rezultatele obținute de inspectorat reflectă eforturile depuse de poliţiştii de frontieră atât pe linia supravegherii şi controlului trecerii frontierei de stat, cât şi pe linia combaterii infracționalității transfrontaliere.