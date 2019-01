Minivacanța de Crăciun și Anul Nou, petrecută în stațiuni de sătmăreni

Mulți sătmăreni au ales să-și petreacă minivacața de Crăciun și Anul nou în una dintre stațiunile din țară sau chiar din străinătate. Băile Felix, stațiunile din Maramureș sau cele de pe Valea Prahovei, au fost cele mai cerute.

Băile Felix, pe primul loc

Destinația internă cea mai cautată de sătmăreni a fost Băile Felix, unde deja din luna octombrie hotelurile erau rezervate în proporție de 90%. Un sejur de 4 nopti cu pensiune completă la un hotel de 4* a început de la 1.900 lei/pers .

“De Craciun în general sătmărenii aleg să stea acasă și să își viziteze rudele, find considerată o sărbătoare a familiei, astfel că puțini au ales să plece departe de casă. Pachetele de Craciun s-au vândut în stațiunile de pe Valea Prahovei unde un sejur de 4 nopți cu demipensiune la un hotel de 4* a fost 2500 lei/pers. Au fost solicitari și pentru Maramureș, în special zona Valea Vaserului , însă sătmărenii trezindu-se târziu pentru a prinde un loc în această destinație, nu au putut efectua rezervarile dorite, Maramureșul fiind extrem de căutat atât de turiștii străini cât și de cei din sud”, a mai adăugat Mircea Felix Spătar, manager agenție de turism.

În extern, Dubaiul

În ceea ce privește vacanțele în afară țării, pe primul loc s-a aflat Dubaiul.

“De revelion cei mai multi romani au ales să își petreacă revelionul în Dubai ca și destinație externă. Tarifele pentru un sejur de 7 nopți cu avion din Cluj Napoca, hotel de4* cu mic dejun și cina deRevelion inclusă au început de la 990 euro/pers taxe aeroport incluse. Pe locul doi s-a situat Egipt cu tarife mai accesibile începand de la 700 euro/pers sejur de 7 nopti all inclusive la un hotel de 5* cu avion din Cluj Napoca”, a declarat Mircea Felix Spătar, manager agenție de turism.



Destinatiile exotice preferate de sătmareni au fost Thailanda si Maldive, dacă un sejur de lux în Maldive s-a vandut cu aproximativ 4000 euro/pers all inclusive hotel 5* și avion inclus, pentru Thailanda tariful pentru 10 nopti cu mic dejun și avion inclus a fost de 800 euro/pers.

2018, an bun pentru turismul sătmărean

Agenții de turism sătmăreni spun că 2018 a fost un an bun pentru turism. Tichetele de vacanță au impulsionat vânzările pentru turismul intern iar pe plan extern fiind un an ferit de conflicte majore , destinațiile de vacanță putem spune că au fost considerate ca fiind sigure.

