Veștile bune vin de la Medieșu Aurit

S-a reușit achiziționarea primăriei în Medieșu Aurit, s-a aprobat finanțarea podului peste Someș Potău-Cărășeu, gaz, iluminat… doar vești bune. Dacă toate merg cum trebuie, edilul comunei se declară mulțumit.

Viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Medieșu Aurit, Torok Marian, a trecut în revistă realizările pe anul trecut, dar și planurile pentru 2019, recunoscând că multe dintre realizările din anul 2018 au fost demarate de fostul primar Radu Iancu.

”Am reușit și am achiziționat primăria cu bani de la guvern, bani pe care i-am primit de la guvernul PSD, este o realizare mare pentru comună și pentru mine pentru că din 2011 de când s-a început retrocedarea, de când au început demersurile pentru lucrul acesta, niciun primar, niciun predecesor de-al meu nu a reușit să rezolve problema aceasta iar eu am reușit să o rezolv fără să afectez bugetul comunei deloc și zic că e o realizare foarte mare. Acum că primăria este redobândită, primăria a fost a comunei Medieșu Aurit nu a fost a nimănui altcineva, urmează să fac un proiect de reabilitare dacă găsesc ceva proiect, dacă se deschide ceva secțiune pentru clădiri istorice, dacă nu din fonduri proprii. Am să încep reabilitarea, iar de anul acesta o să facem pe cât posibil acoperișul, plouă înăuntru, geamurile necesită schimbare sau recondiționare, intrările, holul zugrăvit în interior, mici investiții. Vreau să îi păstrez arhitectura, nu vreau să schimb nimic, doar să o reabilitez.

Anul trecut am reușit să introduc gazul în comuna Medieșu Aurit, în satul Medieșu Aurit, strada din jos, ulicioara și locuri vechi, anul acesta vreau să termin și cred că în Medieș mai sunt 20%, am început să fac demersurile în Românești și sper ca anul acesta să reușesc să introduc gazul iar pentru celelalte sate, Potău, Băbășești și Iojib am început demersurile și vreau să facem documentația ca să primim licența, după care urmează proiectul și eu sper că în doi, trei ani de zile, maxim, să fie gaz în toată comuna. Hârtiile care depind de noi eu am să le fac anul acesta, așteptăm hotărârea celor de la ANR în momentul în care ne dau licența ca să putem să continuăm. Anul trecut am continuat ce am început cu domnul Iancu, multe dintre lucrări le-am început cu dânsul, am colaborat, am fost în echipă. Anul trecut am reușit în proporție de 80% în toată comuna să finalizăm iluminatul și anul acesta vreau să termin sută la sută iluminatul public cu led, deci mai avem cam 20% și anul acesta sper să termin și acel 20% să fie totul rezolvat”, a declarat Torok Marian, edilul comunei Medieşu Aurit.