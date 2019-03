Conferința de alegeri la Liga Pensionarilor ”Unirea”

În data de 27 februarie a avut loc ședința de alegeri a președintelui Ligii Pensiona-rilor ”Unirea” Satu Mare, despre care Irina Goje spune că a fost un simulacru și totul a fost făcut în așa fel încât să câștige Ioan Florescu. De asemenea, Irina Goje acuză faptul că preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Pensionarilor, Preda Nedelcu, care a coordonat alegerile, a făcut totul în așa fel încât Ioan Florescu să fie ales președinte.

În cele ce urmează, redăm integral declarația făcută pentru Gazeta de Nord-Vest de Irina Goje.

”Ședința, condusă de domnul Nedelcu, de doamna Bejan Margareta și de doamna Maia Pop, a fost din start un simulacru. Comitetul și-a adus votanții, i-a așezat în primele rânduri în fața prezidiului. Ne-am înscris la cuvânt doi opozanți, cum ne-au numit cei din comitet, și doi lăudători.

Eu am pus următoarele întrebări:

1. Câți membri trebuie să fie în comitet că articolul 19 litera C spune că sunt 15, iar comitetul de la Satu Mare are 22 de persoane. Să ne spună care sunt ilegali din cei șapte în plus.

2. Să răspundă domnul Florescu dacă și-a dat demisia din funcție de secretar înainte de a depune candidatura.

3.De ce sunt familii soț-soție, fini, cumetri și tot felul de încrengături de rudenie în comitet.

La aceste trei întrebări domnul Florescu a răspuns destul de iritat că nu cunosc statutul și că am venit acum să mă cert. Orice întrebare de bun simț era încadrată la ceartă. Domnul Nedelcu, adus și să le apere manevrele și șiretlicurile, îmi răspundea prin neadevăr și tot ce se putea afirma în afara statutului. Aplaudacii din față mi-au recomandat să mă retrag de la cuvânt că nu e timp sau să reduc timpul, deși eu nu am stat mai mult de două minute să pun întrebările.

Plătesc cotizație din 2014, nu i-am deranjat cu nimic, dar ei și lăudătorii lor aveau dreptul să te jignească doar pentru că atingeai în cuvântul tău problemele și ilegalitățile făcute de ei. Liga “Unirea” fiind o asociație de cumetri: Cum lauzi, cum te bagă în comitet. Trupa de lăudători, de aplaudaci, de ovaționiști, erau cei solicitați asiduu de trei luni pe cine să voteze și pe cine să hulească. De trei luni îi fac campanie electorală asiduă lui Florescu. El trebuie să iasă președinte pentru că el ne lasă să fim în comitet pe viață. Ei se aleg și se numesc în funcții pe viață. Doar ei intră în acel sediu, iar dacă mă duceam să plătesc ceva eram rugată să plec că au de discutat ceva. Se trece la vot în momentul în care se anunță cine vor număra voturile. Cei doi candidați nu au fost prezentați de domnul Nedelcu, nu i-au lăsat să își prezinte programul, i-au ignorat intenționat să nu fie decât unicul candidat, Florescu, care trebuie ales și cunoscut. Doar a fost adus special, probabil pe banii noștri, să îi susțină pe cei din comitet și pe Florescu. În această dezordine se putea face ce au vrut, comitetul și Nedelcu. După se anunță câștigătorul în persoana domnului Florescu, care este rugat de Nedelcu să numească persoanele din comitet. Uimitor erau aceiași oameni, aceleași soții, aceiași cumetri aleși pe viață. Aplaudacii ovaționau, erau într-o fericire a ovaționărilor și a vorbelor colosale. Gălăgia și dezordinea nu se mai puteau stăpâni, timp în care comitetul aduce băutura și sarmalele.

Carieriștii au reușit!!!

Cei din galerie sunt într-o euforie fără margini. Laudele și pupăturile nu mai contenesc.

Susținătorii de profesie pornesc într-un iureș spre prezidiu înșirând cuvintele de laudă, felicitându-l și pe Nedelcu, adus de Florescu să-l apere. Așa au decurs alegerile la Liga Pensionarilor “Unirea” din Satu Mare. Felicitări “trompetiștilor”!, este mesajul transmis de Irina Goje, pensionară și plătitoare de cotizație.