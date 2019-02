Filarmonica ”Dinu Lipatti” împlinește 70 de ani de existență

În luna septembrie a acestui an, Filarmonica ”Dinu Lipatti” împlinește 70 de ani de existență. Directorul general al Filarmonicii, Rudolf Fatyol, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, principalele manifestări ce vor fi organizate cu această ocazie. De asemenea, a mai anunțat că, în premieră, Filarmonica va participa la Festivalul ”George Enescu”.

Premieră pentru Filarmonică

În 12 septembrie 1949 a avut loc primul concert al Orchestrei Simfonice de Stat din Satu Mare. La fel cum colegii lor de la teatru au sărbătorit 65 de ani respectiv, 50 de ani de la înființare la felși Filarminica va sărbătorii într-un mod inedit, 70 de ani de orchestră simfonică. Sărbătoarea este direct legată de un alt eveniment, participând pentru prima dată în istoria sa, la prestigiosul eveniment George Enesci din București în data de 19 seprembrie. Concertul va fi transmis în direct din Satu Mare, în data de 19 septembrie, în cadrul Festivalului ”George Enescu”.

Orchestra filarmonicii va participa cu secțiuni din suitele de balet “Romeo și Julieta”, dirijor – Cristian Lupeș, vioară – Rudolf Fatyol. Concertul va avea loc de la ora 18,30. Prețul unui bilet este de 42 de lei, respectiv 21 de lei pentru pensionari și elevi.

“Mă bucur că acest concert care a intrat între clasicii concertelor pentru instrumente scrise pentru compozitori români, va fi în festivalul George Enescu, dar defapt aceasta a fost rugămintea organizatorilor să fie acest concert un festival. ” a spu Rudolf Fatyol.

Rudolf Fatyol, de 28 de ani la conducerea Filarmonicii

Rudolf Fatyol are 28 de ani de când conduce instituția Filarmonicii și o face cu toată dragostea și cu toată pasiunea.

”Mă bucur că din cei 70 de ani, aproape 30 i-am petrecut împreună cu foștii mei colegi care erau foarte pregătiți și de aceea am ținut ca majoritatea muzicienilor să rămână pănă când s-a putut. Unii cântă deja într-o altă orchestră simfonică , alții s-au pensionat , dar mă bucur că orchestra este bună și tânără. În 2010 am devenit manager, postul meu de solist concertist, câțiva ani, a stat doar pe hârtie. Așa am văzut de cuviință, să dau ocazia la doi tineri ,după ce le-am văzut activitatea amândorura, iar din ianuarie sunt angajații filarmonicii, doi băieți foarte talentați. ” a mai adăugat directorul Filarmonicii.

Diectorul Filarmonicii Dinu Lipatti nu are regrete atunci când privește în urmă.

“Am avut mereu familia lângă mine.Am noroc de o soție care nici nu-i spun altfel decât “tabletă efervescentă ” și o fiică de care sunt tare mândru. Eu propriu zis sunt un grădinar, această grădină “Filarmonica” o îngrijesc pentru a cel care va veni după mine, să aibă o grădină frumoasă și la răndul lui să aibă grijă mai departe.Nu e ușor, dar mergem mai departe.” spune violonistul.

Din stagiunea 2019-2020, prețul biletelor și abonametelor se va majora, astfel, prețul unui bilet întreg va fi 42 de lei, respectiv 21 de lei pentru elevi și pensionari, iar prețul unui abonament, va fi de 400 de lei, respectiv 200 de lei pentru elevi și pensionari.

Raluca Jofi