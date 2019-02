INCREDIBIL!!! Deputatul Ioana Bran: Liberalii nu au votat investițiile derulate de Guvern în județul Satu Mare!

Deputatul PSD de Satu Mare, Ioana Bran – membru al Comisiei de Buget Finanțe din Camera Deputaților – a declarat, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc astăzi la sediul PSD Satu Mare, că bugetul pe 2019 aprobat de Parlament pornește de la cea mai mare valoare a PIB din istoria României și a expus principalele investiții mari finanțate în județul Satu Mare, precizând că deși liberalii se laudă cu multe amendamente, nu le-au susținut la votul final. Mai mult decât atât, ea afirmă că liberalii sătmăreni nu au votat investițiile derulate de Guvern în județul nostru.

Ioana Bran a arătat că Ministerul Transporturilor a primit cel mai mare buget pentru investiții, din ultimii 20 de ani și este important de precizat aici obiectivele importante care îi vizează pe sătmăreni, care au fost aprobate fără votul Opoziție.

”Adică la nivel de Satu Mare aceste investiții de derulează fără votul celor care taie panglici pe munca noastră! Chiar și fără votul deputatului Romeo Nicoară, care zilele trecute trecea în revistă amendamentele pe care PNL le-a făcut la buget, fără să le mai susțină la votul final pe buget!”, a precizat Ioana Bran.

În continuare, deputatul sătmărean a trecut în revistă ărincipalele priecte ce sunt în derulare sau vor fi demarate în județ fără ajutorul liberalilor.

Printre proiectele importante pe care Ministerul Transporturilor, prin CNAIR SA, le derulează în acest an se numără și proiectarea și execuția Variantei de Ocolire a municipiului Satu Mare cu o valoare contractuală de 80 milioane de euro. Varianta de Ocolire a municipiului Satu Mare, în lungime de 19,54 km, are prevăzută o perioadă de execuție de 23 luni (5 luni proiectare și 18 luni execuție lucrări) și o perioadă de garanție de 24 luni. Sursa de finanțare este de la Bugetul de Stat și a fost prevăzută în proiectul de buget al acestui an, mai ales că acest proiect este inclus și în programul de guvernare al PSD. În prezent, proiectul se află în execuție și în procedura de expropriere a ultimelor imobile de pe traseul obiectivului, precum și în cea de relocare a utilităților, astfel încât execuția lucrărilor să se poată desfășura fără impedimente.

Tot în bugetul Ministerului Transporturilor din acest an a fost cuprinsă și reabilitarea/modernizarea DN 19 tronsonul Satu Mare – Livada și Baia Mare – Livada – Halmeu și reperații curente importante pe drumurile naționale din județ.

De asemenea, pe lista de autostrăzi și drumuri expres aflate în pregătire, investiții care urmează să fie demarate din fonduri europene și guvernamentale prin POIM se numără și Autostrada Nordului – drumul expres Petea – Satu Mare- Baia Mare și Autostrada Baia Mare – Dej- Bistrița – Vatra Dornei – Suceava și analiza de conexiune Cluj-Dej, pe o lungime de 315 km.

Un alt proiect important, în valoare de 50 de milioane de euro, are ca scop punerea în siguranță a barajului de la Călinești-Oaș, de o importanță majoră pentru prevenirea situațiilor de urgență. Roiectul este realizat de Guvern prin Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Principalele lucrări care vor fi executate vizează reabilitarea și punerea în siguranță a barajului de la Călinești-Oaș, realizarea unei acumulări nepermanente de tip polder în zona Dimoșag, supraînălțarea digurilor existente, consolidări de maluri și alte lucrări de apărare de-a lungul râului Tur, a afluenților Talna și Turț.

Încă proiect la fel de important, pe care Guvernul vine să-l rezolve după mulți ani, este alocarea prin bugetul pe 2019 a Ministerului Culturii și Identității Naționale a sumei de 12 milioane de lei pentru cumpărarea unei clădiri adecvate în care să își desfășoare activitatea Biblioteca Județeană Satu Mare.