A început a treia săptămână de grevă

Luni dimineață a început cea de a treia săptămână a grevă la Electrolux, iar situația pare destul de grea în aceste momente. Tocmai de aceea, greviștii au primit mesaje de susținere și de încurajare atât din țară, cât și din străinătate. Va fi deschis chiar și un cont de solidaritate de ajutorare a muncitorilor de la Electrolux aflați în grevă. Totodată, greviștii au cerut atât demisia conducerii fabricii, cât și a conducerii ITM.

Greviștii, deciși să continue

La fel ca și în precedentele două săptămâni, nici acum greviștilor nu li s-a permis accesul în incinta fabricii. Întrebați atât de către președintele Sindicatului Liber ”Samus” din Electrolux, Sorin Faur, cât și de vicepreședintele Radu Matica, dacă continuă greva, greviștii au răspuns în cor: ”DA” ȘI ”Nu cedăm”.

Radu Matica a precizat și faptul că două persoane au renunțat la grevă, în timp ce alte persoane, care s-au aflat în concedii de boală sau de odihnă, s-au alăturat greviștilor.

Greviști cer demisia șefului ITM

În cadrul acțiunii de ieri, greviștii au solicitat, în repetate rânduri, demisia directorului Inspectoratului Teritorial de Muncă, Cristian Sasu, după ce secretarul Cartel Alfa Satu Mare, Vasile Dârle, a redat discuția pe care a avut-o cu acesta în cursul zilei de sâmbătă.

”Sâmbătă, am primit un mesaj de la șeful ITM să nu mai manipulez oamenii și să nu mai transmit mesaje eronate. La-am întrebat ce mesaje am transmis În discuțiile purtate telefonic între Sorin Faur și șeful ITM, Sorin a întrebat dacă a făcut ceva în legătură cu tichetele de masă. El răspuns că nu a făcut nimic pentru că a zis Vasile (Dârle – n.r.) că vine cu nu știu ce doamnă. Eu am zis la Prefectură despre doamnă, dar era vorba despre fluturașul de salariu nu de tichetele de masă. Apoi Sorin a zis: Ok să vin cu 420 oameni în birou? Iar la acest mesaj nu a primit niciun răspuns. Ce să înțelegem noi de aici?”, a spus Vasile Dârle. A fost momentul în care greviștii au scandat ”Demisia, demisia!”.

”Am încercat să verific situația telefonic dar mi-a închis telefonul. Apoi am transmis un mesaj și nu am întrebat dacă asta sună a amenințare, dar u mi s-a răspuns. Subiectul a fost închis Nu s-a mai discutat după aceea.

La șeful ITM trebuia să-i ajungă doar sesizarea președintelui sindicatului și să spună da: Ok. Mă ocup. Așa Ia promis și la domnul prefect că într-o zi, maxim două, încearcă să rezolve problema. Nu se rezolva nimic nici până acum. Deja eu am luat-o ca o amenințare și mă aștept la orice de acum înainte.

Dar indiferent de ce se va întâmpla de acum înainte, fie că e vorba despre o discuție telefonică, despre un SMS sau e-mail va duc la cunoștință aici. Ca să vedeți cât de mult ne ajută instituțiile statului, că pe noi ar trebui să ne ajute”, a continuat Dârle. Greviștii au huiduit, au scandat ”Rușine să le fie ” și ”Demisia”.

Proiect de solidaritate cu greviștii de la Electrolux Satu Mare

Totodată, atât Sorin Faur, cât și Vasile Dârle, le-au transmis greviștilor că sunt susținuți de sindicate atât din țară, cât și din străinătate.

De asemenea, Vasile Dârle a dat citire unui demers inițiat de președintele sindicatul ”Cartel Alfa” din Caraș Severin, Marian Apostol, de deschidere a unui cont bancar de solidaritate pentru a-i ajuta pe greviștii de la Electrolux.

”Pentru ca această acțiune să aibă finalul pe care-l așteptăm este nevoie să venim în sprijinul salariaților aflați în grevă, cu resursele minim necesare pentru a face față acestei perioade dificile pentru ei. Având în vedere acest aspect, fac următoarea propunere pentru fiecare sindicat și militant sindical din structura Cartel ALFA: Să fie deschis un cont de solidaritate cu greviștii, care sa fie alimentat de fiecare din sindicate, sau (și) de militanții sindicali, cu sumele pe care ei și le pot disponibiliza în acest sens. Contul ar trebui deschis urgent de către Cartel ALFA, care va avea și sarcina de a verifica modul în care vor fi distribuiți acești bani, pentru a evita eventuale discuții neprincipiale. Propun ca salariații greviști, soț și soție, dar și cei care sunt unici susținători de familie, să fie avuți în vedere cu prioritate.

Filiala Caras Severin va alimenta acest cont cu suma de 500 lei, iar Marian Apostol, președinte filială, va mai participa la fondul de solidaritate, din resurse proprii, cu suma de 200 lei. Sper ca această inițiativă va putea demonstra că solidaritatea este singurul leac împotriva unor vulnerabilității ale organizațiilor sindicale, și propun ca ea să se desfășoare sub egida: Susțin un grevist – Împreună suntem de neînvins! Am încrederea că vom putea dovedi acest lucru! PS. Dacă va fi nevoie, donația se va repeta și în luna următoare”, se arată în mesajul transmis de Marian Apostol.

Florin Dura