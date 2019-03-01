Istvan Kovacs arbitrează CSM Carei – CSM Satu Mare! Program:

Se joacă în weekend, în judeţ:
Frohlich Foieni – AS Căpleni, 01.03.2019, ora 16:15
A: Simon Elek
A1: Bauer Iosif
A2: Bauer Adalbert
Obs.: Pataki Zoltan
Fortuna Căpleni – Schwaben Kalmandi Cămin, 03.03.2019, ora 11:00
A: Bogdan Răzvan
A1: Bathory Ştefan
A2: Lukacs Levente
Obs.: Halici Eugen
Sâmbătă – 02.03.2019
CSM Carei – CSM Satu Mare, ora 11:00
A: Kovacs Istvan
A1: Sălăgean Norbert
A2: Maxi Cătălin
Viitorul Vetiş – Unirea Păuleşti, ora 15:30
A: Simon Elek
A1: Batori Patrick
A2: Gherman Denis
Duminică- 03.03.2019
AS Căpleni – Someşul Oar, ora 13:00
A: Bathory Ştefan
A1: Bogdan Răzvan
A2: Lukacs Levente
Turul Micula – Olimpia MCMXXI, ora 13:00
A: Simon Elek
A1: Bauer Iosif
A2: Bauer Adalbert
Recolta Dorolţ – Talna Oraşu Nou, ora 14:00
A: Mazilu Ovidiu
A1: Pop Emanuel
A2: Nagy Szabolcs
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