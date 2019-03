Mariana Avorniciţi – Primăriţă “pe cinste”!

În judeţul nostru sunt cinci primari – femeii! Sunt multe, sunt puţine? Asta o vor spune alegătorii nu peste mult timp. Ştiu, însă, că despre primăriţele din judeţul nostru, despre patru, am de comunicat mereu, fără echivoc, faptul că îşi fac datoria cu prisosinţă. Despre a 5-a, cea din Agriş, nu ştiu mult şi nici n-a dorit să ştiu, pentru că a avut o atitudine distantă şi a vorbit cu mine, zic, destul de sigură pe ea, ca şi când lumea a început cu dânsa şi se termină cu dânsa! Dar… să dea Dumnezeu, ca, după ce o cunosc, să pot spune lucruri frumoase despre activitate şi să scriu tot atât de frumos şi elogios la adresa dumneaei! Până atunci, comuna Terebeşti, a cărei primar este doamna Mariana Avorniciţi, este în continuă dezvoltare. Vorbesc despre progres în toate sferele activităţii sociale, culturale, economice şi… mai ales în cea a infrastructurii. De când am cunoscut-o mi-am dat seama că este primar de nădejde, credincios alegătorilor care au votat-o mereu, primar cu frica lui Dumnezeu, harnic, de cuvânt, energic – atât cât este necesar, pretenţios cu ea, dar şi faţă de toţi cei care sunt obligaţi să respecte legea, este, într-un cuvânt, om cu bun simţ.

Cu puţin timp în urmă am fost prezent la o activitate pe care aş dori-o în fiecare centru de comună. Ce frumos a procedat primăriţa, continuând proiectul realizat de precedentul primar, dl. Mădăras, cel legat de realizarea unui cămin de zi pentru vârstnicii de pe raza comunei Terebeşti. Şi, iată, s-a deschis oficial căminul în prezenţa locuitorilor şi invitaţilor, sute la număr, care au savurat bucuria primăriţei revărsată prin cuvinte de toată lauda. Am mai auzit primari vorbind în plen, dar foarte rar am văzut lacrimi de bucurie ce se prelingeau din ochii doamnei Mariana. Doamne, ce pot simţi oamenii din Gelu şi din celelalte sate când văd şi simt că li se acordă atenţie. S-ar părea că în Gelu s-a realizat un lucru banal? Am spus “s-ar părea”, dar în realitate este o construcţie minunată, propice adăpostirii grupelor de pensionari, cărora li se oferă, după un program bine stabilit, posibilitatea de a-şi petrece timpul în mod plăcut şi util printr-o socializare neforţată, prin jocuri de şah, prin lectură, vizionări de programe TV, table, remi, cărţi, întâlniri cu poeţi şi scriitori, lansări de cărţi, întâlniri cu actori, cu artişti de la Filarmonică, vizionări de spectacole oferite de elevii de pe raza comunei sau din judeţ etc.

Sunt sigur că autorii de cărţi din judeţ vor oferi exemple şi vor răspunde cererii primăriţei de a se înfiinţa o mică bibliotecă acolo, la căminul de zi. Deja, cei trei angajaţi şi-au luat misiunea în serios, au muncit, se vede şi se simte şi… s-au prezentat, pe rând, viitorilor oaspeţi, înscrişi deja, înainte de deschiderea oficială, în număr de 60. Asta acum, dar, sunt sigur, numărul va creşte. Ne vom strădui să-i filmăm la activităţi! Mariana Avorniciţi se expune zilnic, prin tot ce face şi nici o piedică n-o sperie, purtând parcă un apotropeu care o fereşte de toate relele. De fapt, este religioasă şi face mult pentru bisericile de pe teritoriul comunei! În tot ce face şi realizează Mariana Avorniciţi îţi dă impresia de uşurinţă extremă ce derivă dintr-o informare continuă şi pasională, dându-se exemplu viu celor ce preferă neimplicarea cu oameni atât de diverşi în mentalitate. Fără îndoială primăriţa din Terebeşti trăieşte acut evenimentele comunei, indiferent de natura lor. Multe s-au realizat în ultimii ani în Terebeşti, mai ales drumurile şi, sincer, vorbind cu oamenii sunt mulţumiţi că viaţa lor se schimbă în bine.

Transmite această primăriţă oamenilor de acolo o iubire faţă de aproapele, de neam şi ţară, limpezind cu supleţea, darul şi clarul cuvintelor, sufletul şi mintea locuitorilor de acolo. Se străduieşte primăriţa să ridice nivelul de trai al oamenilor, împăcată, cu credinţă – firul învolburat al vieţii lor. Doreşte, prin tot ce face, să fie îndreptăţită să privească înainte, asemenea poetului care începe a călători cu duhul şi a gusta doar “bucuria, dulceaţa, odihna, frumuseţea şi surâsul – bunătatea vieţii”.

Omul – primarul Avorniciţi Mariana – este, de departe, cel cu rigoare, seriozitate, dreaptă măsură şi judecată, eleganţă şi bun simţ. Se numără, din nefericire, între tot mai puţinii oameni ai bunului simţ şi promotori ai luptei “împotriva falimentului moral al societăţii”. Ea provoacă nevoia de repere ferme, de convingeri, de “mântuire” pe scurt!

Oricum, primăriţa rămâne un patriot militant şi angajat iubirii de ţară şi neam printr-o ardere continuă şi merită felicitări, alături de sincere urări de sănătate ei şi familiei, tuturor celor de pe raza comunei pe care o conduce bine!

Teodor Curpaş