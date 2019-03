Oana, o elevă de clasa a XII-a, are nevoie de ajutorul nostru

Oana Puicar (clasa a XII-a) o elevă a Colegiului Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației are nevoie de ajutorul nostru. Tânăra a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală și suferă de spasticitate.

Singura ei șansă la o viață normală este efectuarea unei operații în SUA. Costurile operației sunt de 70.000 de dolari și trebuie efectuată în America în luna iulie.

”În prezent, din cauza spasticității crescute, mă deplasez pe distanțe mai mari de 400 de metri mai ales cu căruciorul, deoarece mersul pe jos necesită un efort epuizant. Au apărut dureri la genunchi și s-au intensificat cele musculare, la picioare și spate. Dr. Park mi-a recomandat să nu mai merg fără sprijin în medii neprotejate, deoarece o căzătură ar putea avea consecințe grave. Scrisul a devenit din ce în ce mai dificil, la fel ca activitățile care implică motricitatea fină.

Pentru mine, rizotomia este șansa unei vieți independente, singurul lucru care ar putea opri regresul fizic, înlocuindu-l cu progres, șansa de a începe facultatea fără incertitudine, fără a mă întreba dacă voi ceda sub presiunea suplimentară cauzată de efortul din ce în ce mai mare pe care trebuie să îl depun pentru a mă descurca singură. Doctorul Park de la Spitalul Pentru Copii din St. Louis este neurochirurgul care are cea mai vastă experiență în domeniul rizotomiei – peste 4000 de pacienți operați. El consideră că eliminarea spasticității prin operația de rizotomie mă poate ajuta să am o viață independentă și să evit să ajung permanent în cărucior în câțiva ani. De asemenea, crede că mișcarea va fi mai ușoară, iar durerea va fi semnificativ redusă, poate chiar înlăturată. Operația poate opri deteriorarea genunchilor, ajuta la ținerea sub control a scoliozei, dar și la îmbunătățirea motricității fine”, povestește Oana pe blogul personal: https://pasiioanei.blogspot.com

Cei care doresc și au posibilitatea de a dona o pot face în următoarele conturi, specificând că este o donație:

CONT RON:

Cod IBAN: RO93RNCB0185154585860001

SWIFT: RNCB RO BU

TITULAR CONT: Puicar Oana Mihaela

CONT EURO:

cod IBAN: RO46 RZBR 0000 0600 2080 2088

SWIFT: RZBRROBU

TITULAR CONT: Lihet Maria (mama Oanei).

CONTACT: oanapuicar@gmail.com (pentru mai multe informații și dovezi medicale).