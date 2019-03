Primăria Satu Mare, preocupată de reabilitarea energetică a clădirilor publice, a școlilor și grădinițelor din oraș

Primăria Municipiului Satu Mare lucrează la întocmirea primei baze de date energetică a clădirilor publice din municipiu. Monitorizarea publică a acestor clădiri din punct de vedere energetic ar avea ca efect scăderea facturilor la utilități plătită din bani publici pentru şcoli, grădinițe sau alte instituţii, precum și realizarea unor investiții pentru protejarea mediului înconjurător și reducerea emisiilor de CO2.

Primăria Municipiului Satu Mare a fost selectată pentru a participa la proiectul “Our buildings – Accelerating climate action buildings – Strengthening civil society and policy makers in Romania and Bulgaria”, din cele 17 municipii care au aplicat pentru implementarea proiectului coordonat de Oraşe Energie România – OER.

Administratorul public, Maskulik Csaba și reprezentanții Primăriei au avut marți, 12 martie, prima întâlnire cu reprezentanții Asociației Oraşe Energie România – OER. Discuțiile au vizat întocmirea unei baze de date a clădirilor publice în vederea realizării unui plan de eficientizare a acestora. Monitorizarea publică a acestor clădiri din punct de vedere energetic ar avea ca efect scăderea facturilor la utilități plătită din bani publici pentru şcoli, grădinițe sau alte instituţii, precum și realizarea unor investiții pentru protejarea mediului înconjurător și reducerea emisiilor de CO2.

Proiectul este susținut financiar de Ministerului Federal al Mediului din Germania (BMU) prin Inițiativa europeană pentru climă (EUKI). Proiectul se desfășoară în România și Bulgaria prin Asociația “Orașe Energie în România” și EnEffect Bulgaria, având drept coordonator Institutul European pentru Performanța Clădirilor – BPIE.

Raluca Jofi