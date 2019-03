Seri Pozitive: „The rhythm is in you!”, la Satu Mare

Asociaţia Schimbare Pozitivă din Cluj-Napoca vă invită la Seri Pozitive, seri de socializare și încărcare cu energie pozitivă. Scopul acestor întâlniri este de a crea un cadru de socializare și împărtăşire de informaţii, sub forma unor teme actualepe domenii de interes susținute de invitați din comunitate cu experiență în domeniul prezentat. La finalul întâlnirii iți propunem o jumătate de oră de socializare pentru a integra mai bine informațiile primite și a împărtăși din experiența personală cu ceilalți.

Întâlnirile din Satu Mare au loc o dată pe lună și sunt conduse de către Delia Danea – psihoterapeut. Tema lunii martie este „The rhythm is in you!”, iar invitatul serii este nvitat: Loga Lóránt.

”Sunt Loga Lóránt, managerul școlii de dans Loga Dance School. The rhythm is in you! este sloganul școlii de noastre și poate fi considerat unul dintre motto-urile persoanelor care ne trec zilnic pragul. Cursurile de dans standard, latino, salsa, precum și Dasul Mirilor sunt doar câteva dintre activitățile noastre.

Înființată în anul 2007, Loga Dance School a devenit un nume de referință național și internațional la concursuri de profil, atât prin activitatea competițională a copiilor cât și a tinerilor. Loga Dance School și-a diversificat activitatea derulând activități caritabile, programe educaționale pentru ciclul gimnazial și multe alte activități ce au adus plus valoare comunității.

Vă propun o Seară Pozitivă inedită și interactivă pe care să o construim împreună: eu îmi pun la dispoziție experiența personală și profesională, iar voi veniți cu întrebările legate de dans și activitatea mea profesională”.

Manifestarea va avea loc în data de 26 martie, între orele 18.00 și 20.30, la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”. Pentru o mai bună organizare, la intrarea în sală, înainte de începerea prezentării, participanții sunt invitați să lase o donație minimă recomandată de 20 lei, necesară pentru susținerea acestui proiect adresat comunității.