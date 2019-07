FOTOGALERIE. DRAMĂ. Accident MORTAL. Victima nu a avut NICIO ȘANSĂ

Un grav accident de circulație, soldat cu decesul unei persoanme și rănirea gravă a altei persoane a avut loc astăzi după-amiază, în jurul orei 14.00, între localităţile Turulung şi Drăguşeni.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informa că circulaţia rutieră era întreruptă la acea oră pe DN 1C, între localităţile Turulung şi Drăguşeni, judeţul Satu Mare, din cauza unui accident în care au fost implicate un autotren şi o autoutilitară. Impactul s-a soldat cu două victime, dintre care una decedată.

”Azi, la ora 14.10, polițiștii Serviciului Rutier Satu Mare au fost sesizați despre producerea unui accident rutier între localitățile Turulung și Draguseni.

In urma cercetării la fata locului, polițiștii au stabilit faptul ca un șofer, de 40 de ani, din loc, Tautii Magheraus, aflat la volanul unei autoutilitare (camion) nu ar fi păstrat distanță in mers fata de o alta autoutilitara (care efectua lucrări de întreținere pe marginea pârtii carosabile, tăia iarba) intrând in coliziune cu aceasta. Cea de a doua autoutilitara menționata fiind condusă de un bărbat, de 39 de ani din localitatea Boghis.

Din păcate in urma impactului cond auto de 39 de ani a decedat iar un alt bărbat, de 45 de ani, care se afla cu acesta in auto a suferit vătămări corporale ușoare.

Cond auto de 40 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind negativ”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Satu Mare, Paula Gabor.

”În urma accidentului au rezultat două victime. Nu s-au impus manevre de descarcerare, ambele victime fiind în afara autovehiculelor la sosirea pompierilor. O persoană a fost preluată de către echipajul medical SMURD TIM cu policontuzii, dar conștientă. Cea de-a doua a a fost găsită cu leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decesul”, a precizat și purtătorul de cuvânt al ISU Satu Mare, Adriana Pop.

In cauza polițiștii au întocmit un dosar penal pt a se stabili toate împrejurările in care a avut loc accidentul rutier.