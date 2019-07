INVESTIȚIE Spital Nou la Satu Mare. Cel mai important proiect în infrastructura din domeniul sanătății sătmărene

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Ioan Rus și reprezentantul firmei care a câștigat licitația, au semnat, ieri, contractul de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate a proiectului care vizează extinderea clădirii principale a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare. Noua clădire va avea 6 etaje, un heliport și va fi dotată cu aparatură performantă.

Contract pentru realizarea studiului de fezabilitate

În data de 23 iulie 2019, a fost semnat contractul de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate a proiectului care vizează extinderea clădirii principale a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Satu Mare.

Câștigătoarea licitației este firma PGA Markers SRL din Timișoara, iar contractul a fost semnat de către vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Ioan Rus și de reprezentantul firmei câștigătoare, Claudiu Pralea, în prezența directorului executiv al Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Județean Satu Mare, Cristina Ștern. Firma PGA Markers SRL are la dispoziție 45 de zile pentru realizarea studiului de fezabilitate.

Vă reamintim că investiția de extindere de la SJU Satu Mare prevede construirea unui corp de clădire nou, legat de clădirea principală actuală a spitalului, pentru a remedia problemele de spațiu existente în prezent, clădirea actuală păstrând caracteristici de compartimentare şi de dimensionare din anii 1970.

Spital nou și modern

Corpul nou de clădire din incinta SJU Satu Mare este prevăzut cu o suprafață construită la sol de aproximativ 1320 metri pătrați, cu regim de înălțime subsol, parter, 6 etaje şi un etaj tehnologic cu heliport, cu o suprafață desfășurată totală a construcției de aproximativ 10.500 metri pătrați. În urma implementării proiectului se dorește asigurarea unor spații şi condiții adecvate şi conforme cerințelor specifice actuale pentru blocul operator şi secția ATI, inclusiv funcționalitățile adiacente acestora (sterilizare etc.), mutarea secțiilor chirurgicale (Neurologie, Interne, Oftalmologie) din Spitalul Vechi în locația principală a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, asigurarea unei locații adecvate şi sustenabile pentru heliportul din incinta spitalului, peste nivelul superior al noii aripi de clădire.

Proiect de aproape 14 milioane de euro

Proiectului regional ”ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, se realizează prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, ce asigură o finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în proporție de 85% din cheltuielile eligibile, la care se adaugă o cofinanțare națională în proporție de 13% din cheltuielile eligibile pentru partenerii din România, iar contribuția proprie a partenerilor este de 2%. Bugetul total al acestei investiții este de 13.900.000 Euro, inclusiv TVA.