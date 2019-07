Un interviu de suflet, cu artista sătmăreană Alexandra Mărcuț

Numită mai demult tocmai într-un articol al GNV – artista “cameleon” a Sătmarului, Alexandra Mărcuț dovedește încă o dată că numai prin dăruire și perseverență se pot culege roadele unei munci făcute din plăcere. Astăzi nu e loc de indoială că a devenit un artist experimentat, cu dragoste față de mai multe genuri muzicale pe care le interpretează cu pasiune și de oamenii care îi urmăresc evoluția.

GNV: Ești un artist complex care interpretează multe genuri muzicale, scrie versuri și compune linii melodice. Povestește-ne despre cele mai recente proiecte ale tale.

Alexandra Mărcuț: Sunt 3 proiecte importante despre care o sa vă povestesc. Un proiect de suflet este cea mai nouă melodie de muzică ușoară, pe care am lansat-o în luna februarie a acestui an. Melodia se numește “Cu tine”, iar tema acesteia este iubirea. Am realizat și un videoclip pentru acest cântec împreună cu colegii mei și o pereche de dansatori de la școala de dans “Bachata Feeling”, care au umplut scenariul într-un mod deosebit.

Pe la începutul lunii mai, am lansat un videoclip al unui cântec de muzică populară, un cântec dedicat oamenilor care o duc mai greu, după cum sugerează și titlul, “Greu ii la om câteodată”. Acest cântec se găsește pe primul meu album de muzică populară.

Cel mai recent proiect (al treilea, după cum spuneam la început) l-am realizat împreună cu colegii mei de trupă și l-am adus în fața celor care ne urmăresc în urmă cu câteva săptamâni. Este vorba despre un colaj ce conține câteva melodii de petrecere, de această dată, melodii care nu ne aparțin. Una dintre melodii (Ela Ela) este chiar armănească și am tradus/adaptat versurile melodiei în limba română pentru a ajunge mai ușor la sufletele celor care ne ascultă. Videoclipul acestui colaj l-am realizat într-un cadru de vară, la piscina din incinta unui hotel din Satu Mare.

GNV: Care sunt provocările cu care te confrunți cel mai mult ca artist?

Alexandra Mărcuț: Cea mai mare provocare pentru mine a fost să mă adaptez și să învăț muzică populară și muzica de petrecere. De la început am crezut și am știut că se poate. Muncesc și voi munci mereu să fiu cea mai bună versiune a mea. Fiecare încercare e pentru evoluția ta. Cu ambiție și multă muncă poți să faci multe! Eu sunt convinsă că fiecare artist poate să interpreteze orice gen muzical atâta timp cât își dorește să facă acest lucru.

GNV: Ce sfaturi ai da unui artist la început de drum?

Alexandra Mărcuț: Nu știu dacă sunt în măsură să dau sfaturi. Cu toții învățăm în fiecare zi să creștem sau să ne menținem. Dar după cum se zice, fiecare diamant trebuie șlefuit înainte să strălucească. Așa e și în domeniul muzical și în orice alt domeniu. Indrăznesc totuși să spun că un rol esențial îl ocupă emoția și dragostea față de munca ta. Automat să “muncești” ți se va părea o joaca și astfel vei putea obține rezultatele dorite mai ușor. Muncește cât de mult poți și iubește asta din tot sufletul, indiferent care este jobul tău!

GNV: Ce îți dorești de la viitor?

Alexandra Mărcuț: Cred că sănătatea este pe primul loc în toate. Așa că: “Să-mi dai Doamne sănătate/ C-apoi mi le fac pe toate..”, vorba cântecului. Idei, inspirație, proiecte sunt.. e nevoie doar de sănătate și putere de muncă pentru a le putea duce la bun sfârșit.

Rareș Jucan