VIDEO/AUDIO/FOTO. ILEGAL Nemerniciile unui PARLAMENTAR de Satu Mare. Deputatul Pro-România, Octavian Petric

Deputatul Pro-România de Satu Mare, Octavian Petric, este, poate, unul dintre cei mai meschini parlamentari pe care i-a avut vreodată județul Satu Mare. Nici mai mult, nici mai puțin, acesta dorește să oprească o construcție LEGALĂ din zona de agrement a orașului Tășnad, făcută cu finanțare europeană, pentru a-și proteja construcția sa ILEGALĂ. Mai mult decât atât, a intrat cu această construcție ilegală chiar și pe terenul vecinilor săi. Însă, așa deputat cum e, legea nu i-a dat dreptate, iar acum construcția ilegală a lui Petric urmează a fi dărâmată. Există o sentină definitivă în acest sens din partea instanței.

Construcție ilegală făcută de Petric la Tășnad

Deputatul Octavian Petric și-a construit la Tășnad, în zona de agrement a orașului, o așa-zisă casă de vacanță, unde să se relaxeze el cu familia și prietenii săi atunci când se va simți foarte surmenat după ”laborioasa” sa muncă depusă în Parlament. Toate bune și frumoase, doar că această construcție este ilegală. A fost construită fără un Plan Urbanistic Zonal, fără Certificat de Urbanism, fără autorizație de construcție.



Acest lucru ne confirmă și primarul orașului Tășnad, Grieb Csaba.

”Domnul Petric are o sentință definitivă și irevocabilă într-o speță legată de Primăria Tășnad. Pentru că primăria Tășnad l-a amendat pe domnul Petric că a făcut o construcție neautorizată. El a contestat și hotărârea este că nu a avut dreptate. În aceste el caută o soluție de punere în legalitate dar pe care nu a găsit-o încă. Această construcție a fpst făcută ilegal. Noi trebuie să luăm măsuri în continuare. Jurista noastră este în concediu dar când se întoarce vom studia variantele posibile. Nu este exclusă nici posibilitatea ca această construcție să fie dărâmată pentru că este ilegală. Pentru că în perioada în care a fost construită, domnul Petric trebuia să obțină autorizația de construire și să existe în Plan Urbanistic Zonal. Ceea ce nu a existat la momentul respectiv.

Iar legea spune că orice construcție care se face neautorizat într-o zonă cu obligativitate de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, nu se poate pune în legalitate decât după ce terenul a fost adus în starea sa inițială. Adică, ras jos, adus terenul la starea inițială, apoi făcute toate demersurile de la zero”, precizează primarul orașului Tășnad.

Presiuni de mare parlamentar

Mai mult decât atât, pe lângă faptul că el are o construcție ilegală, deputatul Pro-România, Octavian Petric, înceracă să le bage bețe în roate celorlalți vecini, care au construit sau construiesc legal în zonă.

În acest sens, a depus o serie de reclamații, atât la ISC, cât și la Prefectură, dar în cele din urmă Instanța a făcut dreptate. Detalii despre aceste lucruri ne oferă tot primarul orașului Tășnad, Grieb Csaba.

”A fost o plângere făcută undeva în toamnă de către domnul Petric, și la Prefectură, și la Inspectoratul de Stat în Construcții. În baza acelei plângeri, ISC-ul a venit în contriol la Tășnad. Din punctul meu de vedere, cei de la ISC au făcut un raport tendențios care a ajuns la Prefectura. Prefectura a intentat un proces prin care s-a solciiat autorizația de construire. Instanța a cerut o expertiză în baza căreia magistrații au hotărât că toatre cele spuse de către ISC și tot ceea ce a solcitat Prefectura fiind respinse. Se consideră că PUIZ-ul este în ordine, autorizația de construire este în ordine, și că se poate constinua lucrarea.

Acum, de câteva săptămâni, atât domnul Petric, personal, cât și prin intermediul avocatului său, Ciprian Ardelean, au reuat presiuniel afirmând că ei nu consideră că această construcție este autorizată, au depus plângere și la ISC, care azi au venit personal la Tășnad să verifice care este situația. Cum au venit, însă, așa au și plecat. Nu au găsit nimic în neregulă.

Din punctul meu de vedere, domnul Petric nu cred că se va opri vreodată cu reclamațiile pentru că el a promis doamnei Maier că că atâta timp cât el are posibilitatea va face orice ca această construcție să nu fie realizată”, a spune primarul Grieb.

Investiție de peste 1.3 milioane de lei

Deputatul Pro-România, Octavian Petric a făcut presiuni, de orice formă, asupra unei femei de afaceri din Tășnad, Maria Maier, care are deschis în centrul stațiunii un motel numit ”Dora” şi care mai are un contract de finanţare în valoare de 1.308.920 lei, din care finanţare nerambursabilă 857.663 lei, prin Ministerul Dezvoltării Regionale pentru construirea unei noi pensiuni. Aceasta are marele ghinion de a avea terenul pe care vrea să construiască pensiunea lipit de terenul unde are casă de vacanţă deputatul Octavian Petric.

Petric a ameninţat-o şi i-a spus că el nu o va lăsa să îşi facă pensiunea lângă casa lui, făcându-i de altfel o serie de plângeri la Inspectoratul de Stat în Construcţii, dorind astfel să obţină anularea autorizaţiei de construcţie, lucru care duce automat la pierderea proiectului şi a finanţării nerambursabile de 857.663 lei. Lucur cu care, Instanța nu a fost de acord.

Petric l-a atacat și pe celălat vecin, Sorin Bicăzan, pe care a încercat să-l oblige să nu-și ridice construcția cu tpate că acesta avea toate actele necesare. După patru ani de luptă cu deputatul Pro-România, Octavian Petric, în cele din urmă Sorin Bicăzan a reușit să își ridice construcția.

”Nu vreau să fac aici crescătorie de porci sau de păsări, nici altă fermă. Ridic doar o pensiune pentru cazare. Nici măcar restaurant nu am”, a declarat Maria Maier.

Cum rezolvă Petric situația

Primarul orașului Tășnad mai spune că deputatul Pro-România, Octavian Petric, are o variantă proprie de a rezolva situația.

”Ca o bârfă a orașului, nu știu în ce măsură ar putea fi pusă în aplicare. Dar domnul Petric s-a lăudat că își pune el primar începând de anul viitor, pe domnul Adrian Farcău (fost consilier local, actualmente președintele Pro România Tășnad) și apoi rezolvă dumnealui construcția sa ca să fie pusă în legalitate”, spune primarul Grieb.

Maria Maier: ”Îmi doresc să știe și Ponta ce face Petric la Satu Mare”

Acum, că toate demersurile îi sunt favorabile, că are dreptate și că are toate actele în regulă, Maria Maier își poate continua, cel puțin deocamdată, liniștită de investiție.

Are însă o dorință mare:

”Aș vrea ca aceste fapte să ajungă și la urechile lui Victor Ponta. Îmi doresc să afle și Ponta ce face Petric la Satu Mare”.