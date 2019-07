Zi specială de tabără la Lacul lui Pintea, alături de Caiac SMile

“Aventură în Natură” este unul dintre proiectele verii inițiate de Asociația Club Sportiv Caiac SMile la Lacul lui Pintea din Livada. La proiect au luat și iau în continuare parte o mulțime de copii care vin să se distreze, să se bucure de vară, de soare și de apă, dar și să învețe prin distracție, îmbinând utilul cu plăcutul.

Ionuț Stancovici, președinte al Caiac SMile explică de ce zilele de luni ale taberei sunt deosebite. “Astăzi ne însoțesc și copiii aflați în centrele de plasament, în asistență maternală și de la Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului. Este unul dintre proiectele noastre sociale realizate în colaborare cu Consiliul Județean Satu Mare. Sunt prezenți 123 de copii. Activitățile se desfășoară pe apă mai mult. Suntem cu caiacele, sărim, înotăm, le asigurăm copiilor un cadru în care să se distreze, să se bucure de plajă și de alte activități pe care le mai avem pe lângă cele de pe apă.”

Și într-adevăr copiii se simt extraordinar la Lacul lui Pintea din Livada, într-un cadru sigur, cu salvamar și asistență medicală în caz de nevoie. “Ideea proiectului a venit încă de anul trecut, când am depus un proiect la Consiliul Județean. Ei ne-au ajutat foarte mult, ne-au și aprobat proiectul și datorită lor am putut să începem activitățile încă de anul trecut când am adus copii de la multe centre și case de copii în zilele de marți și miercuri. Anul acesta avem același proiect, dar ne axăm și pe partea de plasament în asistență maternală.” – spune Ionuț Stancovici

“Sunt activități la care copiii nu ar avea altfel probabil posibilitatea să participe. Sunt activități de socializare, bineînțeles recreative și este o șansă unică poate pentru ei ” – a spus Călborean Sorina, coordonatorul centrului de zi “Sfânta Tatiana” din cadrul Asociației Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare

Este așadar o inițiativă minunată pentru că în urma deplasării GNV la “locul faptei”, am întâlnit multă voie bună, râsete, o atmosferă caldă atât la propriu cât și la figurat și copii atașați sufletește de cel fără de care această oportunitate nu s-ar fi născut, caiacistul Ionuț Stancovici.

Rareș Jucan