Expoziție de fotografie a Clubului Foto „Helios-Art” din Nyíregyháza la Castelul din Carei

Sâmbătă, 17 august 2019, de la ora 16.00, în Sala de expoziții de la parterul Castelului Károyi din municipiul Carei va avea loc vernisajul expoziției de fotografie „Friss kedvenceink”(Noile noastre preferințe) a Clubului Foto „Helios-Art” din Nyíregyháza.

Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 17 – 30 august 2019, conform programului de vizitare a Muzeului din Castel.

Evenimentul este organizat de Fotoclubul „Vasile Vénig László” din Carei, cu sprijinul Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”. Intrarea este liberă!

Clubul Foto Helios-Art din Nyíregyháza s-a înființat în anul 2007, având în componență 10 membri. Scopul principal al clubului este de a susține dezvoltarea aptitudinilor artistice și tehnice ale membrilor săi. Clubul sprijină membrii în organizarea de expoziții și dezvoltarea de proiecte, atât individuale, cât și de grup.

În decursul unui an, încă de la înființare, au loc întâlniri cu fotografii o dată la două săptămâni, la Casa de cultură „Városmajor” din Nyíregyháza. În cadrul întâlnirilor se discută atât probleme legate de tehnica fotografică, cât și detalii organizatorice. Clubul foto are relații de bună colaborare cu clubul de film „NYÍRI”, o parte din membrii clubului foto fiind și membri în cineclubul „NYÍRI”. Au participat, alături de membrii cineclubului „NYÍRI” la o serie de tabere de creație foto – film. Fotografii au realizat fotografii documentare. Fotoclubul participă anual la Salonul Național de Fotografie, la expozițiile realizate de Asociația Artiștilor Fotografi Maghari și la Salonul Asociației Artiștilor Fotografi Maghari. În fiecare an își expun creațiile în orașe precum Debrecen, Hajdúböszörmény, Nyíregyháza, Rakamaz și Tokaj.