Limbo dance…

Sătmărenii care trec pe acest trotuar și reușesc să se strecoare pe sub țeava de gaz, în ritm de limbo dance, chiar ar merita un premiu…

Imaginea e de pe undeva din Micro 17 și ca s-o ținem tot într-o glumă am zice că și constructorul trotuarului a mers pe ideea că țeava a fost prima în zonă și deci are prioritate.

Apoi a venit trotuarul…așa că s-avem PARDON.

Și unde mai pui că la cât e factura la gaz, mai ales iarna, am zice că la noi gazul are întotdeauna prioritate.

P.S. Atenție la circulația pe timp de noapte în zonă, ori cu telefonul la ochi, ori cu bicicleta…