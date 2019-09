Creșele din municipiu și-au deschis porțile pentru 300 de preșcolari

Începutul de an școlar este emoționant atât pentru copii, cât și pentru părinți, însă cele mai copleșitoare emoții le au copiii care începând din această toamnă merg la creșă. Pe cât de plină de provocări este această etapă pe atât este de frumoasă! În acest an un număr de 300 de copii beneficiază de serviciile de îngrijire și supraveghere oferite de cele șapte creșe din subordinea Primăriei Municipiului Satu Mare, care sunt administrate de Direcția de Asistență Socială prin Centrul de Creșe Satu Mare.

Ziua Porților Deschise

Pentru ca cei mici să înceapă cu mai mult încredere această nouă etapă, în acest an, ca o noutate, prima zi de creșă a fost organizată ca ,”Ziua Porților Deschise”, astfel încât cei mici să aibă ocazia să se implice în activități alături de părinți, iar aceștia la rândul lor să vadă condițiile în care copiii lor își vor petrece cea mai mare parte din zi și să discute cu personalul creşelor despre ce presupune etapa de acomodare a copiilor.

“Încă de la începutul mandatului am alocat fonduri pentru suplimentarea locurilor la creșe și îmbunătățirea condițiilor pe care acestea le oferă. Am cea mai mare încredere că cei mici vor avea parte de toate condițiile și că noul an va fi unul plin de experiențe frumoase. Condițiile pe care le asigură creșele din subordinea Primăriei sunt la cele mai ridicate standarde, mobilierul și dotările fiind viu colorate, adecvate copiilor de vârstă antepreșcolară , la fel și marelialele didactice și jucăriile; personalul de la creșe are diverse specializări, asistente medicale, infirmiere, educatori, bucătărese, îngrijitoare, este bine pregătit și își desfășoară activitatea cu multă dragoste și dăruire față de copii”, a declarat primarul municipiului Kereskényi Gábor.

Creșele, pregătite pentru primirea celor mici

La fel ca și în anii anteriori, înainte de deschiderea anului școlar, în creșe s-au desfășurat activitățile premergătoare atât în domeniul amenajării și igienizării generale a spațiilor inclusiv prin lucrări de dezinsecție și dezinfecție, igienizare pereți, dar și instruiri ale peronalului la nivelul fiecărei creșe pentru reîmprospătarea cunoștințelor legate de procedurile de lucru, misiunea creșei și obiectivele acesteia.

“Fiecare pas și etapă este importantă pentru cei mici, iar serviciile de îngrijire și supraveghere, în primul rând, de formare a deprinderilor de bază specifice vârstei, de nutriție, de igienă personală și de asemenea serviciile de educație antepreșcolară constituie fundamentul pentru activitățile de învățare care se desfășoară mai departe la grădinițe. La creșă se asigură și supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor, se acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, astfel încât părinții pot avea garanția că cei mici au parte de toată grija și atenția pentru ca să se dezvolte frumos și armonios, atât fizic, cât și emoțional”, a subliniat șeful Centrului de Creșe, Daniela Kincses.

Pe întreg parcursul anului şcolar, în situaţia eliberării unor locuri la creşă, în funcţie de numărul de ordine al dosarului, părinţii vor fi contactaţi în vederea ocupării locurilor libere.

Florin Dura