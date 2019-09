Cupa Someșului Caiac SMile 2019

Sâmbătă, 14 septembrie, râul Someș a fost animat de Caiac SMile și de persoanele cu dizabilități locomotorii în cadrul ”Cupei Someșului Caiac SMile 2019”. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare și s-a bucurat de prezența prof. Contraș Alexandru de la Academia Olimpică Română, care a premiat câștigătorii.

Prezent la eveniment, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a vorbit despre construirea unor centre speciale dedicate persoanelor cu dizabilități.

”Astfel de competiții sunt foarte importante pentru județul Satu Mare pentru că leagă mai multe elemente definitorii din viața noastră, cel mai important fiind râul Someș, care, așa cum am mai zis, trebuie să fie prietenul nostru, nu dușmanul nostru, ci un spațiu de recreere, un spațiu care ne oferă posibilitatea de a ne distra, de a face sport, de a sta în aer curat în mijocul naturii, chiar în mijlocul orașului și al județului. Pe de altă parte, proiectul depus de cei de la Caiac SMile a fost cel mai creativ din cele depuse spre finanțare pe Legea 350 privind activitățile sportive, însă acest concept este mult mai mult decât sport pentru că vorbim despre folosirea resurselor pe care le are acest județ. Înainte de a se lansa acest proiect, am purtat discuții cu partenerii noștri din Ungaria, Slovacia și Ucraina și pe noul apel al programului patrulateral, un proiect pentru crearea de centre paraplegice în cele patru țări și să vedem care unde are baze de a pregăti persoane cu dizabilități. Avem un parteneriat semnat cu partea maghiară, avem câteva tipuri de sporturi care vor fi preluate de ucraineni, urmează doar întâlnirea cu partea slovacă și încercăm să punem bazele acestor centre paraplegice care vor situa la nivel internațional, în acest domeniu, cele patru țări partenere. Vă pot promite că în 2-3 ani se vor vedea primele rezultate efective și pe partea de infrastructură, dar și pe partea de activități”, a afirmat cu această ocazie Pataki Csaba.