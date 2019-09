Județul Satu Mare, reprezentat la un seminar de cooperare interregională în Franța

Adunarea Regiunilor Europei (ARE) a organizat în perioada 26-30 august 2019, în localitatea Cluny-Franța, un seminar concretizat prin conferințe, mese rotunde, prezentări și studii de caz, pentru a veni în sprijinul viitoarelor activități de cooperare interregională, intitulat “Cities and Regions: New Actors of Change in Europe”. Județul Satu Mare a fost invitat să participe în calitate de membru și a fost reprezentat de vicepreședintele Consiliului Județean, Ioan Rus și de reprezentanți ai Direcției de Dezvoltare Regională, Cristina Ștern, respectiv Bianca Barta.

În cadrul seminarului au fost prezentate si dezbătute teme cum ar fi: rolul orașelor și regiunilor în Europa; înțelegerea relației și interacțiunii dintre regiuni și structurile administrative și politice; identificarea elementelor care pot sta la baza strategiilor regiunilor; retrospectivă istorică asupra colaborării între orașe și regiuni de-a lungul timpului.

Seminarul a avut drept scop înțelegerea modului în care administrațiile locale/regionale sunt actori cheie pe scena internațională și oferirea de instrumente pentru dezvoltarea influenței administrației publice locale/regionale la Bruxelles și la nivel internațional.