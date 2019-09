Remus Țiplea și-a prezentat albumul ”Dumnezeul meu” la Negrești

În organizarea Primăriei și a Consiliului Local Negrești Oaș, a Casei Orășenești de Cultură, a Muzeului Țării Oașului, a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică, și a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, marți 3 septembrie 2019, în Galeria de Artă „dr. Mihai Pop” din Negrești Oaș s-a prezentat albumul foto „Dumnezeul meu”, al cunoscutului fotograf – Remus Țiplea.



Despre album au vorbit: primarul orașului Negrești Oaș – Aurelia Fedorca, managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare – Robert Laszlo, Felician Pop – președintele Asociației Scriitorilor de Nord- Vest, profesor dr. – Mihaela Grigorean, Remus Vârnav, și Anca Rusu – managerul Muzeului Țării Oașului. Moderatoarea evenimentului fiind, Anca Volșik – directoarea Casei Orășenești de Cultură Negrești Oaș.

Cea mai recentă apariție editorială a fotografului sătmărean, Remus Țiplea, „Dumnezeul meu/ My Lord” (267 de fotografii), în ediţie bilingvă – româno-engleză, este un proiect realizat sub egida Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și a Consiliului Județean Satu Mare, și a fost lansat anul trecut în cadrul festivalului de fotografie EMOP Berlin – European Month Of Photography 2018, acesta fiind cel mai mare festival german de fotografie.

Acest proiect conţine o serie de fotografii, realizate de Remus Ţiplea între anii 2009 şi 2018, care ilustrează viaţa spirituală şi ritualurile principalelor confesiuni religioase din Nord-Vestul României (ortodocşi, greco- catolici, romano- catolici, reformați, penticostali, protestanţi, martori ai lui Iehova şi adventişti de ziua a şaptea).

În cei nouă ani dedicaţi acestui proiect fotograful a reuşit să surprindă temele principale şi ritualurile comune, cum ar fi botezul, nunta, înmormântarea, pelerinajele, construcţia lăcaşelor de cult, slujbele duminicale şi alte sărbători, concentrându-se asupra a ceea ce uneşte aceste confesiuni şi nu asupra a ceea ce le separă.

Remus Ţiplea (născut în 1972, în Negreşti Oaş) a început să fotografieze în anul 2009, concentrându-se în special asupra fotografiei documentare şi macro. Şase ani mai târziu, Țiplea a ajuns cu proiectul “Ciurdarii” în finala Sony World Photography Awards, seria fiind prin urmare expusă la Londra, Berlin, Koln, Beijing, New York şi Milano.