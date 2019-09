Ultimele zile călduroase cu Nord Vest Termal Park

Sunt probabil ultimele zile călduroase, iar sătmărenii și nu numai ar trebui să profite de acest lucru, făcând niște ultime vizite de sezon la ștrandul Nord Vest Termal Park Satu Mare. Deși nu există o dată fixă, ștrandul va mai fi deschis posibil până la data de 30 septembrie. Curând vor fi introduse prețurile de extrasezon la bilete, dar până atunci, oamenii se pot bucura încă de prețurile actuale.

Ștrandul este deschis zilnic dupa următorul program: luni 12-20 ( excepție fac zilele de luni cand e sărbătoare și atunci se deschide de la 9), marți-duminică 9-20. Tarifele sunt: adulți 25 RON, iar copiii și pensionarii 15 RON. Există și programul de happy hour de la ora 17 și atunci prețurile sunt : 15 RON adulți și 10 RON copii și pensionari.

Ștrandul din Satu Mare are dotări precum două bazine special amenajate pentru copii cu adâncimi de 30 cm, respectiv 60 cm, bazine pentru înot: unul cu o adâncime maximă de 1,6 metri și o piscină semiolimpică, cu o adâncime de 1,8 metri care va fi dotată în viitor cu tobogane şi jocuri. Apoi, ștrandul mai are un un bazin de agrement cu o adâncime maximă de 1,4 metri. Pentru doritori, Nord Vest Termal Park are un bazin cu apă termală cu o adâncime maximă de 1,3 metri.