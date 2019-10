Am cazanul meu…

…și sunt fericit, e un cunoscut refren al trupei din Cluj, DESPERADO… Cum e perioada din an în care se fierbe muuuuult și se stă și mai muuuuuuult la pălincie, am ales la bursă una de sezon…

”Am un vecin care vinde țuică de Zalău – după modul în care e scris anunțul de pe poartă, cred că o și consumă” e postarea unei bune prietene, nu doar de facebook ( și pe facebook)…

E clar că omul a mers pe ideea, ”Reclama ,sufletul comerțului”… numai că la cum e redactată reclama am adăuga noi…”Comerțul, sufletu!”…Oricum, simpatic comerciantul nostru… și în ton cu perioada de campanie pe care o trăim, am zice că-i bun de votant…ca și cetățeanu turmentat a lui nenea Iancu!” Io cu cine votez…moare candidații dupe mine!”