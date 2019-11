E greu să vorbești sau să scrii azi despre altceva decât despre rezultatele alegerilor prezidențiale… Parcă orice subiect am alege la bursă ne e teamă că ar păli în bătălia candidaților pentru Cotroceni…Și totuși…ne încercăm norocul cu o întrebare venită după o săptămână în care elevii și mai ales părinții conectați la ciclul gimnazial au parcurs etapa online a unui concurs național de matematică. Cui folosește luminamath-ul și mai ales cine stinge …lumina (math)-ul? Atât de mult s-a comentat în mediul online de a-i zice că acest concurs a făcut concurență serioasă alegerilor… Plus, site-ul a picat total duminică fiind mai accesat se pare decât cele de știri…Totul pentru a vedea niște rezultate la niște teste ….Teste despre care toți părinții (sâc) elevilor implicați au scris că au fost peste nivelul clasei pentru care a fost postat!

”A fost foarte greu. Problemele pentru clasa a VI-a nu au fost în concordanță cu materia predată până în prezent. Să dai probleme cu n! este cam mult pentru copii de 12 ani și totodată descurajant…” a scris Anamaria M.

”Subiectele la clasa a IV-a au fost foarte grele, din spusele elevilor si parintilor. Nu s-au putut termina in timpul alocat. Ar fi bine sa fie respectata programa scolara, altfel elevii se descurajeaza si nu mai participa!” a punctat Mihaela Carmen I. și exemple sunt cu sutele…

Logic, întrebăm părinții și pe profesori…Cui folosesc astfel de concursuri online și dacă sunt relevante rezultatele…Dar într-o țară în care treaba cu furatul căciulii e sport național, ce mai contează încă o păcăleală-n plus?! Mai ales dacă e și gratis…