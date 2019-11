Codrul mai este, oare, frate cu românul?

Îmi vine în minte stema de pe tricolor, pe care niște grăbiți, în decembrie 1989, s-au repezit s-o taie de pe simbolul nostru național. Erau pe stemă spicele cu grânele câmpiilor mănoase, sondele – simbolul petrolului, gazului și bogățiile subpământului, dar și verdele pădurilor – una din bogățiile și mândriile acestui neam din Grădina Maicii Domnului, acel “aur verde” al unei țări.

Dascălii noștri, de la care am învățat pentru a deveni oameni în viață, ne spuneau mereu: “Copii, țineți minte! Acela care are păduri are trecut, prezent și viitor. Are aur!” Din poveștile înaintașilor aflam că pe aici, pe meleagurile “Mioriței”, “Codrul este frate cu românul!”. Din păcate, azi, românul nu mai prea este frate cu codrul, în acest sălbatic capitalism postdecembrist. Asistăm la calcule potrivnice rădăcinilor noastre românești, care lovesc direct în interesul nostru național. Falnicul codru de odinioară, frate cu românul, azi a devenit, din păcate, mai mult fratele vândut străinului. Există și acum pericolul radierii codrilor noștri seculari, iar semnalele de alarmă de la “Nostra silva” n-au contat pentru cei cu pâinea și cuțitul în mână. N-au auzit, n-au citit, n-am văzut nimic! Și se fură, într-adevăr, ca-n codru! Din 1990 încoace, munți întregi, “aurul nostru verde”, au fost vânduți la prețuri mai de nimic. Se vinde pământul cu toate bogățiile subsolului. Se vinde pădure! Totul. Capitalul prețios al unei Românii a ajuns obiect de târguială! Până în anul 2050, dacă cei ce se tot perindă pe la guvernare rămân adormiți, or, surzi și implicați, nu se vor trezi, jumătate din România va fi vândută străinului lacom. Conform dovezilor, doar între 2005 -2006, au fost tăiate peste 400.000 hectare de pădure. În lipsă de respect, de logică, de bun simț se taie până la ultimul arbore, sărăcind prezentul și viitorul acestei țări. În timp ce țările avansate ale Europei, ale lumii își protejează, prin legi aspre, pădurea, netăind nici măcar un copăcel, iar la noi permite, pentru acel pumn de arginți ai Iudei, tăieri, într-un adevărat “Eldorado” pentru austrieci, olandezi, unguri, nemți, francezi! Liber să taie în draci, de către cei aduși de vânturi pe meleagurile “Mioriței”! Așa se face că sute de mii de hectare de pădure au ajuns, prin sfidarea legilor, în mâna străinilor, în posesia unor firme, dublând conturile grase în bănci ale unor escroci. S-a iscat și se iscă un adevărat scandal. Rămâne de văzut cât lemn se va tăia de acum înainte știind că unde-i lege nu-i tocmeală! Mulți n-au înțeles ce înseamnă libera circulație a mărfurilor. Cred că de dragul “legislației europene” și al sancțiunilor, speriați și de umbra lor, cei de la Consiliul Concurenței cedează rușinos, acceptând compromisul. Compromis pe care Germania, Ungaria, Polonia, tot țări ale Uniunii Europene, nu l-au acceptat.

Conducătorii cu putere de decizie, aleșii noștri, să nu fie predispuși la concesii, să nu uite de simpatia românilor și de votul oferit de aceștia. Să nu uite aceştia că, încetul cu încetul, de la acea simpatie pentru “aleșii țării” în topul încrederii, căderea ar putea fi destul de dureroasă! Să sperăm că protejarea pădurilor, avantajoasă pentru țară, pentru români, va fi o lege, va pătrunde cândva în atenția celor despre care am vorbit. Va pătrunde, și prin imperiul acestor baroni evazioniști, mafioți, hoți, îmbuibați și ticăloși, părtași la mega afaceri, ocrotiți mereu de legi de ei făcute! Românii doresc ca în locul privilegiilor lor să fie pus interesul național! Cu gândul la tot ce s-a întâmplat cu pădurile în această țară, amintind codrii Neamțului, Putnei, Harghitei și Covasnei, grație și Legii 1/2000, numită și “Legea Lupu”, s-a dat o lege proprie, acaparatoare, reușindu-se să se pună mâna pe părți întregi din codrii României. Este cazul și momentul să se pună capăt jafului de lemn tăiat din pădurile țării! Cât s-a tăiat, am văzut cu toții! Cât va fi tăiat de acum înainte? Rămâne de văzut! Atât de frumos ne spune Eminescu:

“Împărat slăvit e codrul,

Neamuri mii îi cresc sub poale,

Toate înflorind din mila

Codrului, Măriei Sale.”

Să înțeleagă toți cei responsabili în ocrotirea pădurilor că în Codul Silvic se prevede tocmai necesitatea încetării jafului din pădurile României, prin exploatarea legală a masei lemnoase, prin obligația replantării în locul tăierilor și limitarea la maximum 30%, prag legal al tăierilor. Așa s-au făcut propuneri respinse de Senat. Oricum, trebuie impusă o limită, cu prevederi clare, cât se poate tăia, nu după bunul plac, nu după aprobarea vreunui pădurar, ci după lege. Să se invoce, logic, și dreptul de preempțiune pentru producătorii români din industria mobilei la cumpărare de masă lemnoasă. Lege necesară precum și necesitatea respectării ei cu strictețe!

Teodor Curpaş