Cu Fany nu mai este deloc… funny!

Fany te duce la mare, şi nu numai, spune o lozincă a unei celebre firme de transport , firmă la care apelează şi foarte mulţi sătmăreni. Din păcate experienţa unei sămărence într-un autocar de pe ruta Satu Mare – Cluj, nu a fost una dintre cele grozave. Asta după ce călătoarea, se aşezase pe unul dintre scaunele din spatele şoferului, motivând că are rău de maşină şi în partea din faţă a maşinii îi este mai bine. Şoferul a reacţionat foarte agresiv, adresându-i jingniri şi încercând chiar să o bruscheze pe femeie, să o dea la o parte de pe scaun. O altă călătoare a filmat toată scena şi a trimis imaginile către presă.

“Buna ziua, astazi am fost martora la un eveniment ce spun eu ca ar trebui sa vada toata lumea. Am circulat de la Satu Mare spre Cluj, cu compania de transport Fany si la urcare in autocar era o doamna in varsta de 60 de ani care dorea sa se puna pe primul rand de scaune, deoarece are rau de masina si ii este rau mai in spate, iar soferul a vorbit foarte urat cu doamna si a si bruscat-o, doar ca nu am prins in filmare, chiar inainte cu cateva secunde de a filma se oprise din bruscat, o tragea destul de tare de pe scaun, se si vede in filmare chiar la inceput ca era chiar in fata doamnei langa ea, chiar atunci se oprise din tras. Doresc sa precizez ca locurile nu erau rezervate cum spune soferul in filmare, nu erau rezervate de catre nici o persoana, nici din cei care urmau sa urce la statiile urmatoare, el a ocupat locurile din primul rand cu niste colete mici pe care trebuia sa le lase unor persoane, coletele insemnand niste hartii, sau ceva micut oricum ce nu trebuia puse oricum pe scaune. Dar el, din comoditate, o lene si o nesimtire cum nu am mai intalnit a ocupat scaunele care sunt pentru oameni si a vorbit si foarte urat si a bruscat-o pe doamna”, a precizat călătoarea.