NOUTATE. Centru Stroke la Satu Mare. Buget de 2,4 milioane de euro, aprobat azi

Înființarea unui Centru Stroke la Satu Mare, ar putea reduce la jumătate numărul cazurilor de decese survenite în urma accidentelor vascular cerebrale.

Proiectul „AVC – Added Value for Cooperation in Stroke Situations” a fost selectat pentru finanțare în cadrul procedurii de supracontractare a Programului Interreg V-A România-Ungaria, iar consilierii județeni au aprobat în ședința ordinară de astăzi, cheltuielile legate de implementarea proiectului, al cărui buget total este de 2,4 milioane de euro.

Prin această investiție se vor asigura condiții excelente de urmărire și tratare a pacienților care au suferit accidente vasculare cerebrale, internați în cadrul Secției Neurologie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare. Secția va fi dotată cu aparatură medicală modernă: monitoare, stații de monitorizare, injectoare, ventilatoare, aspiratoare, ecografe, defibrilatoare, EEG, EMG, EKG, mobilier și instrumente speciale etc.