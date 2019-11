SĂPTĂMÂNA PORȚILOR DESCHISE LA DGASPC A JUDEȚULUI SATU MARE – ,,Drepturile Copilului ne unesc pe toți !”

Eveniment dedicat împlinirii a 30 de ani de la adoptarea Convenției asupra Drepturilor Copilului.

În data de 20 noiembrie 1989, România a fost printre primele state care a aderat la Convenția cu privire la drepturile copilului adoptată de către Adunarea Națiunilor Unite. Astfel, crearea unui mediu sănătos pentru creșterea și dezvoltarea copilului a căpătat o importanță majoră pentru țara noastră.

Respectarea drepturilor copilului nu constituie doar un factor important pentru o copilărie armonioasă, ci și un pilon principal în formarea unei societăți apte și sănătoase. Personalitatea adultului de mâine este strâns legată de felul în care copilul de azi percepe lumea, iar poziția pe care copilul o are vis-à-vis de lumea înconjurătoare și mediul aflat în imediata lui apropiere se datorează exclusiv sentimentelor provenite în urma contactului cu persoanele responsabile de creșterea acestuia. Prin urmare, obligația pe care adulții o au în ceea ce privește integrarea copiilor în societate devine în mod cert o contribuție directă la imaginea pe care societatea o are și o va avea de-a lungul generațiilor.

Potrivit lui Margaret Mead : ,,Copiii trebuie învățați CUM să gândească, nu CE să gândească”, iar drepturile copiilor reflectă această afirmație. Respectul și susținerea adultului față de dreptul copilului de a-și crea propria identitate și de a beneficia de o bună educație și formare, bucurându-se de cea mai bună stare de sănătate pe care acesta o poate atinge, îi oferă baza unei personalități sănătoase și bine definite. Aceste crezuri sunt principii de valoare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) a județului Satu Mare, în activitatea desfășurată de către specialiștii acesteia cu copiii aflați în situații dificile de viață și pentru care a fost necesară instituționalizarea.

An de an, DGASPC a județului Satu Mare aduce un plus de căldură și bucurie copiilor, asistenților maternali, familiilor de plasament, implicându-i în acțiuni și activități de sărbătoare, familie și comunitate. Sub egida: ,,Cauza de a face lumea un loc mai bun pentru copii, ne unește pe toți…” (Liam Neeson), vă invităm să sărbătorim, cu mic cu mare, în perioada 18 noiembrie – 22 noiembrie 2019, ,,Săptămâna Porților Deschise ”, eveniment dedicat împlinirii a 30 de ani de la adoptarea Convenției asupra Drepturilor Copilului.

PROGRAMUL EVENIMENTULUI:

Luni, 18 noiembrie 2019

Ziua Porților Deschise la: CTF Ștefania- Oar (ora 13.00); CTF Andreea – Carei (ora 12.00); CTF Violeta – Carei (ora 13.00); CTF Speranța – Carei (ora 14.00); CTF Mihaela – Tășnad (ora 15.00).

Marți, 19 noiembrie 2019

Ziua Porților Deschise la: CTF Alexandra – Amați (ora 13.00); CTF Orhideea – Rătești (ora 14.30); CTF Teodora – Noroieni (ora 13.00); CPC Floare de colț – Halmeu (ora 14.00); CTF Daniel – Borlești (ora 14.00)

Miercuri, 20 noiembrie 2019

Eveniment: ,,Drepturile copilului ilustrate în culoare, grafică și fotografie”- Casa Meșteșugarilor Satu Mare. (ora 14.00).

Joi, 21 noiembrie 2019

Ziua Porților Deschise la: CRCH – Satu Mare (ora 11.00); CTF Iris – Berindan (ora 12.30); CTF Ana – Satu Mare (ora 13.00); CTF Felicia – Satu Mare (ora 14.00);

CTF Maria – Satu Mare (ora 14.00)

Vineri, 22 noiembrie 2019

Ziua porților deschise la: CM Lorena – Satu Mare (ora 10.00); CAIVTPANE Andrei – Satu Mare (ora 11.00).

Încheierea evenimentului, cu decernare de premii, va avea loc vineri, 22 noiembrie 2019, de la ora 13.00, la Filarmonica de stat „Dinu Lipatti” Satu Mare, în cadrul programului intitulat: ,,Drepturile Copilului ne unesc pe toți!”.