Triumf al fizicienilor sătmăreni

În intervalul 8-10 noiembrie 2019, a avut loc la Zalău ediția XXVIII a Concursului regional de fizică, TOPFIZ. Concursul a fost iniţiat în anul 1988, la Satu Mare, de un grup de profesori de fizică din nord-vestul României, printre care profesorii Nicolae Mateian și Ioan Pop. De atunci, cu o mică întrerupere datorată revoluției din 1989, acest concurs reunește an de an, elevi performanți la fizică de la șase colegii reprezentative: Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Satu Mare, Colegiul Naţional Gheorghe Şincai din Baia Mare, Colegiul Naţional Emanuil Gojdu din Oradea, Colegiul Naţional Emil Racoviţă din Cluj-Napoca, Colegiul Naţional Liviu Rebreanu din Bistriţa și Colegiul Naţional Silvania din Zalău, gazda din acest an a concursului.

Concursul este un bun prilej de pregătire şi de verificare a cunoştinţelor celor mai buni elevi din şcolile mai sus menţionate, elevi pasionaţi de fizică, în vederea participării acestora la competiţii de nivel naţional. La acest concurs participă elevi din clasele VII-XII.

Subiectele au fost formulate de către prof. dr. Mihail Sandu, de la Liceul Tehnologic de Turism din Călimănești, autor a multor culegeri de probleme de fizică cu un conţinut extrem de interesant. Preşedintele concursului este prof. univ. dr. Florea Uliu.

Din cei 11 elevi ai Colegiului Național Mihai Eminescu, care au participat la concursul de la Zalău, 7 s-au întors cu premii și mențiuni. Elevii eminescieni au obținut 4 premii I, dintre cele 7 acordate în total. La clasa a VII-a, sub îndrumarea d-nei prof. dr. Marciuc Daly, elevul Boitor-Socolan Teofil a obținut premiul I, la clasa a VIII-a, sub îndrumarea d-nei prof. Brumboiu Mariana, eleva Sârbu Laura Maria a fost distinsă cu premiul I,iar eleva Lohan Larisa Roxanaa obținut premiul III. Performanțe frumoase au realizat și următorii elevi, sub îndrumarea d-nului prof. Solschi Viorel: Popan Cosmin Andrei, clasa a IX-aB, premiul I, Mihai Eduard Alex, clasa a X-a B, premiul Iși Ardelean Andrei Gavril, clasa a XII-a B, premiul III. Eleva Milea Ioana Alexandra, clasa a IX-a A a obținut mențiune, sub îndrumarea prof. Sava Izabela și prof. Rotaru Liviu.

Elevii menționați se pregătesc și în cadrul Centrului Județean de Excelență Satu Mare.