VIDEO-FOTO-REPORTAJ în EXCLUSIVITATE. Mircea Dohan – Legendă, Stea și Exemplu în handbalul românesc Partea a III – a

Încă odată … bună ziua stimați cititori, vă urează Valeriu Ioan. Am început săptămânile trecute o serie de reportaje, interviuri telefonice și transmisiuni ”la cald”, prezentând un eveniment sportiv prin care de opt ani încoace se încearcă revigorarea handbalului prin exemplul și patronajul marelui handbalist Mircea Dohan, de opt ani încoace municipiul Carei găzduind Turneul internațional de handbal „Memorialul Mircea Dohan – Cupa ”NIRO”.

Ne aflăm pe strada Petru Maior din Carei, acasă la familia Dohan, alegând această atmosferă selectă pentru a trăi puțin din atmosfera familiei în care a trăit Mircea Dohan, spunându-i bună ziua doamnei Maria Dohan … vă mulțumim doamnă că ne-ați primit în acest cadru casnic și prietenos … ”bună ziua și bine ați venit” … domnului Grațian Boroș ginerele marelui campion … domnului Karol Karácsonyi antrenor al fostei echipei de handbal Victoria Carei și domnului Brém Árpád, coleg de echipă cu Mircea Dohan la aceeași echipă … bună ziua și bine ați venit …

Doamnă Dohan vorbiți-ne de soțul dumneavoastră … cum era ca și familist? ”În familie Mircea era un familist convins, dar pe lângă toate … el iubea foarte mult copiii și se ocupa foarte mult de ei. Mai mult el se ocupa de copii cu partea școlară, lecții ș. a. m. d. … eu aveam cealaltă parte, administrativă, dar pe lângă toate nu și-a neglijat niciodată sportul sau activitatea sportivă. În școală își iubea foarte mult meseria, era foarte apropiat de copii și de colegi, participa la diferite concursuri, la care el era printre premianți … avea foarte multe echipe.”

Unde și-a început cariera de dascăl? ”A început la Lucăceni oina …” A fost antrenor de oină? ”Da, avea echipă de oină la Lucăceni și pe urmă venind la Liceul ”Iuliu Maniu” a fost profesor de sport, continuând toate activitățile sportive incluse atunci în cadrul școlii … Educația fizică și sportul,. Pe lângă orele de Educație fizică, era handbal, fotbal …

Pe Mircea (junior) l-a îndrumat și Mircea l-a iubit foarte mult și a ales activitatea sportivă, iar pe Monica a sprijinit-o foarte mult cu Fizica, Matematica … îi plăceau extraordinar de mult exercițiile pe care i le dădea Monica să le rezolve, de fapt Monica era feblețea lui când era mai mică și-i iubea foarte mult

Acasă ne ajutam unii pe alții, cum se face într-o căsătorie … vorbeam cu copiii într-o zi cum ducea copiii la plimbare cu căruciorul și într-o zi a venit foarte supărat … ”am pierdut perna de la cărucior” … măi, zic totul e bine că n-ai pierdut copilul … Pe lângă toate, era un suflet bun, se ocupa de copii foarte mult și bineînțeles cu toate treburile care erau pe lângă casă … ne ajutam reciproc; avea grijă bineînțeles și de tatăl lui care a locuit și cu noi … din păcate mama lui a murit înainte de a ne căsători, dar am cunoscut-o … era o femeie deosebită!”

Domnule Grațian … cum a venit ideea de a organiza Turneul Memorial ”Mircea Dohan?

”I-a plăcut foarte mult să organizeze turnee. Poate și faptul acesta ne-a ajutat … sau ne-a împins undeva de la spate să organizăm un turneu în cinstea dânsului … După decesul dânsului, care s-a petrecut în data de 9 iunie 2010, am participat la Baia Mare la o manifestare pe temă sportivă. Acolo am rămas plăcut surprins de felul în care, după atâta timp, a fost prețuit și stimat ca jucător … revenind acasă gândindu-ne că trebuie să-l omagiem. Am început cu, colegii socrului meu de echipă și cu anumiți oameni de bine din oraș să dăm naștere la prima ediție a Memorialului ”Mircea Dohan”, ediție la care a participat în calitate de președinte a Federației Române de Handbal, domnul Cristian Gațu.”

Faptul că an de an, sportivi cu o anumită performanță, gen dubli campioni mondiali, în persoana lui Cristian Gațu și Ștefan Birtalan, Radu Voinea, Gabriel Kicsid, Narcisa Lecușanu, Valeria Motogna, Alexandru Stamate, Ioan Marta, Ioan Băban, domnul antrenor emerit Lascăr Pană, doamna Simona Maior – Pașca, domnul Varodi, etc, an de an vin și ne sprijină în organizarea acestor turnee, ne face și ne împinge de la spate, ca în fiecare an să evoluăm să putem oferi cât mai multe lucruri plăcute în acest turneu și să le oferim tinerilor sportivi cât mai multe surprize … ( Grațian Boroș – organizator al Turneului Memorial ”Mircea Dohan”)

În ce an ați organizat prima ediție a Memorialului?

În data de 5 mai 2012, când am organizat și un turneu pentru juniori și junioare. La prima ediție am avut 6 echipe, pe urmă evoluând la 14, 18, 20, 28 de echipe. În acest moment avem Campionatul pentru juniori 2 băieți și junioare 3 fete și cu ajutorul lui Mircea (junior) am început și un campionat de mini-handbal, unde participă copii cu vârste între 9-11 ani fete și băieți, anul trecut participând peste 500 de sportivi.”

Mă bucur foarte, foarte mult că s-a înființat acest club ”Mircea Dohan” … știu că băiatul lui Mircea a înființat acest club și se pare că a început de la handbalul cu copii mici, cu mingi de burete, acum evoluând cu mingile normale … înseamnă că a început iar să fie handbal în Carei … ( Brém Árpád, fost handbalist la echipa Victoria Carei )

Domnule Brém … care era reacția autorităților locale din acele timpuri, privind sportul de masă, în 1973 – 1975? Dumneavoastră ați făcut ceea ce ați făcut cu bucurie și fără anumite cerințe financiare … erați apreciat de autoritățile locale de atunci din Satu Mare … Carei?

”Da se poate spune că am fost într-un fel apreciat. Dar mai ales, cei de la Județ, de la Satu Mare, nu puteau decât să ne felicite … fiindcă cinci ani la rând consecutiv noi am câștigat detașat Campionatul Județean, deci noi pe vremuri n-am avut adversari în județ. Am avut adversari cu Minaur Baia Mare, cu care am jucat foarte multe meciuri de pregătire și până la un moment dat a mai fost că am primit bătaie numai cu șase goluri diferență; ceea ce înseamnă că și noi am început să evoluăm … să fim mai … Am fost … da pe vremuri am fost apreciați ca și sportivi. Pe atunci nu puteam fi ajutați financiar, nici noi n-am avut așa pretenții.”

”Aici aș dori să adaug și eu câteva amănunte.” Vă rog domnule Karácsonyi …

”Nu sunt profesor de sport, am o altă meserie. Dar cred că acest lucru (handbalul n.r.) în Carei era atât de important atunci … de ce (?) … pentru că au venit sute de spectatori, ceea ce azi nu mai putem aduna. Poate să zică toată lumea că era un factor în viața orașului … și tinerii veneau cu plăcere, erau bucuroși dacă puteau să facă parte în acea echipă. Dacă se încearcă ceva azi prin acest turneu, ”Mircea Dohan”, pe mine personal mă bucură foarte mult, că acesta ar fi unul dintre scopuri: ca să se refacă activitatea handbalistică în oraș. Deocamdată cred că suntem pe la început, dar să sperăm că odată și odată se va reuși. Pe lângă faptul că acest om minunat n-a fost uitat … cred că pe această linie se va putea obține și ceva pozitiv în sensul pe care-l dorim cu toții.”

”Scopul nostru ar fi ca … cândva, undeva în viitor, echipe ale orașului Carei să participe la nivel de juniori … să se reînființeze și să participe la campionate naționale și câți mai mulți copii să practice acest sport …” ( Grațian Boroș – organizator al Turneului Memorial ”Mircea Dohan”)

Ați găsit bunăvoință în acest sens la autoritățile sportive locale … la Direcția Județeană de Sport Satu Mare, sau la nivel național, rezultate și semnale pozitive în acest sens?

”Momentan, Mircea Dohan jr. a început cu câțiva colegi să demareze niște programe, care să antreneze cât mai mulți copii, băieți și fete pentru practicarea acestui sport. Am înțeles că și-n comunele din jurul orașului Carei, sunt niște colegi, profesori de sport, ai cumnatului meu, care și ei îndrumă copiii și au echipe de handbal; iar pe viitor … în momentul în care această generație va crește … noi sperăm că undeva se va vedea o echipă de handbal și-n orașul Carei.

Anul acesta am reușit împreună cu cumnatul meu Mircea Dohan, înființarea Asociației Club Sportiv ”Mircea Dohan”.

Astfel, cumnatul meu, împreună cu alți colegi de-ai lui, profesori de Educație Fizică și Sport, au început de ceva timp să se ocupe de formarea tinerilor, copiilor de mini-handbal și să sperăm ca pe viitor, generațiile acestea vor crește și o să reușim ca, cu o echipă de juniori, să participe și Careiul în campionatul național, de ce nu … să fim o pepinieră pentru echipele mari. Am dori să se reînființeze în Carei echipa de adulți handbal feminin … poate și handbal masculin, să fim o pepinieră pentru centre mai importante gen Baia Mare, să mai avem încă o perioadă în care să mai dăm jucători ca: Karácsonyi; Mircea Podoabă; Bereczki; Tóth, sau jucători care au jucat la Satu Mare cum sunt: Schlachter; Muszta; Fuletar, domnul Brém … și prin handbal să se formeze cât mai multe caractere plăcute, cum au fost acești jucători de excepție.”

Ne aflăm în legătură telefonică o mare doamnă a handbalului românesc, Valeria Motogna, Campioană Mondială de tineret în anul 1999 și Portdrapelul delegației României la Jocurile Olimpice din anul 2008. Bună ziua stimată doamnă … cum se leagă prezentul de trecut și cum învață prezentul de la experiența celor din trecut, care sunt pentru noi ca exemple vii?

”Eu și generațiile noastre am avut multe de învățat. Din păcate, din nu știu ce să zic … generațiile care vin din spate sunt destul de greu de impresionat la nivel de copii, pentru că au altă deschidere, au alte informații, tehnologia din ziua de azi este alta față de ce am avut noi când am fost copii, dar faptul că sunt prezenți la turneu … nu știu … din proprie inițiativă, din inițiativa părinților sau a familiei … este un pas înainte, zic eu.

… handbalul actual în România este într-o cădere liberă!

… avem rezultate foarte proaste la nivel de junioare sau tineret, dacă ne uităm … un loc 9 și-un loc 10 … nu pot să spun că este un rezultat bun … Dar eu sper că prin asemenea turnee, asemenea organizate cât mai mult, să ridicăm cât de cât … să începem să urcăm … să fim pe o pantă ascendentă, nu descendentă a handbalului.”

Aici încheiem și cea de-a treia parte a reportajelor dedicate marelui handbalist Mircea Dohan și Turneului Memorial care îi poartă numele.

Până atunci … să auzim numai de bine!

Valeriu Ioan