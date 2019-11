Viorica Dăncilă a demisionat de la cârma PSD. Marcel Ciolacu și Paul Stănescu conduc acum partidul ca interimari

Viorica Dăncilă a demisionat marți seară, după o ședință CEx care a durat mai bine de șase ore, de la șefia PSD. În locul său, până la Congresul din luna februarie, va fi președinte interimar Marcel Ciolacu, iar Paul Stănescu va fi secretar general interimar.

Viorica Dăncilă a demisionat, marți seară, de la conducerea PSD, răspunzând astfel apelului colegilor, care au forțat dizolvarea întregii conduceri a partidului. Interimatul până la un viitor congres – programat în februarie – va fi asigurat de Marcel Ciolacu, în jurul căruia s-a coalizat o tabără contestatară.

„A fost Comitetul Executiv Național destul de îndelungat, în care fiecare coleg și-a spus opinia referitor la alegerile prezidențiale și proiecția pe care o avem în perioadă următoare. Am înțeles opinia colegilor mei, faptul că se dorește o resetare a partidului și că trebuie cineva să își asume rezultatul alegerilor. Nu este un moment de slăbiciune, este un moment de demnitate și eu consider că a trebuit să îmi dau demisia din funcția de președinte PSD. E un gest pe care l-am făcut pentru partid. Am făcut tot ce ne-a stat în putință ca să obținem un rezultat bun, în urma discuțiilor am înțeles că se dorește o resetare a partidului, această resetare presupune o altă viziune, un alt program și vreau să le garantez colegilor că din echipa care va acționa pentru câștigarea alegerilor viitoare va face parte și Viorica Dăncilă”, a spus Viorica Dăncilă.

„Aș vrea să îi mulțumesc doamnei Viorica Dăncilă, fostul nostru președinte. E pentru prima oară când eu am participat la un CEx în care toți liderii și-au spus opinia și așa a fost condusă doamna Dăncilă să audă părerea la absolut toată lumea. Un CEx matur în care au fost discuții pe fond, nu de formă. Cu toții ne-am asumat multiplele greșeli pe care le-am făcut și am ajuns la concluzia că trebuie o resetare a partidului și nu făcut un măcel sau cum se aștepta până acum să pice capete. De fapt și de drept nu a picat niciun capăt azi, iar o premieră pentru PSD, fostul lider se regășește în echipa partidului ca și președinte la doamne, acolo unde doamna Dăncilă a fost președinte și după premier”, a spus și Marcel Ciolacu, noul președinte al partidului.

Din noua conducere mai fac parte secretarul general Paul Stănescu, liderii organizațiilor din județele care au obținut scoruri bune la prezidențiale – anume Teleorman, Olt, Giurgiu, Mehedinți și Gorj – alături de liderii regionali, între care Gabriela Firea.

Paul Stănescu, noul secretar general, a declarat că „PSD a dat dovadă de maturitate, am dat dovada că conducerea unui partid este un scor de echipă. Pe perioada interimară, toate deciziile vor fi luate de domnul Marcel Ciolacu”.

Întrebat ce se întâmplă cu șefii de organizații județene care nu au obținut rezultatele cerute, Stănescu a răspuns: „Aveți răbdare, vom sta de vorbă cu fiecare în parte, până să tăiem porcul, după ce tăiem porcul”.

Ședința Comitetului Executiv Național a fost marcată de momente tensionate.

Mihai Fifor a demisionat din funcția de secretar general. Mihai Fifor își mai anunțase demisia printr-o postare pe Facebook, pe care a ales însă să o ştearsă după scurt timp.

Mai mulţi vicepreşedinţi ai PSD şi-au dat demisia din funcţie în cadrul şedinţei Comitetului Executiv, care este în desfăşurare la sediul central al partidului, au confirmat, pentru AGERPRES, surse social-democrate.

Printre cei care au demisionat se numără Marian Oprişan, Lia Olguţa Vasilescu, Dragoş Benea, Roxana Mânzatu, Dan Nica, Gabriel Zetea şi Carmen Dan.

Biroul Permanent Național a fost dizolvat.

Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat s-a reunit marţi pentru o analiză a rezultatelor înregistrate la prezidenţiale, după ce candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a pierdut alegerile în faţa candidatului PNL, actualul preşedinte, Klaus Iohannis.