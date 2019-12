Beltiugul la marea sărbătoare! -101 ani de la Marea Unire

Împreună cu locuitorii comunei Beltiug, duminică, 1 Decembrie, am stat în faţa unui eveniment important al ţării, al României şi al fiecăruia – simţitor de dragoste de ţară – Ziua Naţională a României. Multă lume, încât spaţiosul cămin cultural a devenit neîncăpător, chiar şi pe laterale sau în spatele scaunelor oamenii nu mai încăpeau nici în picioare. Am căutat să-i număr şi am socotit după rândurile de scaune, dar am depăşit cifra de 600. M-am întrebat: De unde atâta lume într-o localitate cu o lume atât de pestriţă, venită să sărbătorească, cu atâta fast, Ziua Naţională a României? Răspunsul este clar şi ni l-au dat la finalul spectacolului. Acolo s-a vorbit româneşte, s-a cântat româneşte, s-a recitat şi dansat româneşte. Tonul l-a dat primarul, dl. Bartok Gurzău Ioan, omul-cheie al manifestării, omul important la tot ce se realizează pe raza comunei Beltiug.

Şi se realizează multe lucruri utile locuitorilor, despre care vom vorbi într-o emisiune “Oameni şi fapte” la NVTV. Avem ce vorbi, pentru că sunt atâtea fapte bune pentru care fiecare locuitor al comunei Beltiug poate aduce mulţumiri primarului ales de ei şi… pot spune că au ales cel mai corect, un om potrivit la locul potrivit. Şi aşa şi este!

Cuvântul frumos de deschidere a marii sărbători şi tot ce a urmat m-au făcut să cred că tot ce s-a petrecut de 1 Decembrie la Beltiug depăşeşte cu mult ceea ce poate oferi o comună de Ziua Naţională. În programul “de excelenţă” prezentat, am semnalat 7 puncte “forte”, primul fiind cel oferit de Petrică Mureşan, care, ca întotdeauna, colaborează cu sala, cu sutele de spectatori, care devin adevăraţi artişti. Scena a fost amenajată cu totul aparte, încât culorile naţionale au dominat totul, începând cu şiraguri de baloane roşii-galbene-albastre, apoi coşul cu flori naturale din culorile ţării, harta şi luminile care au dominat toată sala! În timp ce Petrică Mureşan cânta pe placul spectatorilor: “Cel mai bun lucru din lume/ Să dai viaţă, să dai nume!” sau “Români am fost, români rămânem”, grupuri de dansatori (elevi) în frumoase costume populare dansau pe scenă şi în sală – în cele două laterale ale sălii.

Mai mult, să-l vezi pe Petrică Mureşan şi pe primar în faţa microfonului cântând împreună cântece iubite de oameni, la care a aderat masa de spectatori, devenită un cor de excepţie - o atmosferă unică!

De fapt, Petrică Mureşan s-a întrecut pe sine şi de data aceasta, fiind aplaudat frenetic! Îi mulţumesc în numele celor mulţi! Desigur, Petrică Mureşan n-a uitat de Marea Sărbătoare a Naşterii Domnului şi a încheiat cu o frumoasă colindă! Elevii mai mici ai şcolii din Beltiug s-au prezentat cu un frumos dans popular românesc, pentru care părinţii aduc mulţumiri învăţătoarelor. Elevii claselor mai mari au pregătit un reuşit montaj literar dedicat sărbătorii “Noi vrem să ne unim cu ţara.”

Un punct atractiv, de adevărată lecţie de curaj, bărbăţie şi… modestie, a fost realizat de elevii mai mari prin sceneta “Scrisoarea III”, mai ales prin dialogul dintre Mircea şi Baiazid! Oamenii din sală şi-au adus aminte de Eminescu şi de minunata poezie, care azi nu mai există în programa şcolară, parcă ne-ar fi ruşine să vorbim de substantivul “patrie” şi derivatele lui! Tot clasele mai mari au prezentat un frumos dans etnofolcloric.

O surpriză au făcut-o cei 13 membri ai Ansamblului folcloric “Ceatăra” din Carei, cu orchestra formată din doi violonişti şi o fată la contrabas, şase dansatoare şi patru soliste de muzică populară, plus un solist, Florin, de muzică populară. Au demonstrat încă o dată că în Carei există activitate culturală de mare tradiţie şi mare succes! O surpriză a fost apariţia tinerei interprete de muzică populară, o bună colaboratoare a formaţiei – Ana, venită din Moldova – cea de dincolo de Prut.

Apogeul spectacolului s-a realizat prin prezenţa solistei de muzică populară Ana Holdiş Pop, care, nu de mult, a sărbătorit 40 de ani de scenă, de activitate artistică de mare prestigiu, aducând mereu laude judeţului şi ţării. Artista n-a uitat să mulţumească primarului pentru invitaţie şi pentru tot ce se întâmplă la Beltiug, urându-i “La mulţi ani!”. O face, din suflet, tuturor românilor! La rândul nostru îi dorim Anei Holdiş Pop multă sănătate, bucurii şi împliniri, alături de “La mulţi ani!”. Şi-a ales patru melodii, cântece înregistrate de-a lungul anilor, cântece interpretate cu atâta dăruire, frumuseţe şi talent, pentru care întreaga sală i s-a ataşat prin meritate aplauze!

În final, mulţumirile primarului au fost binevenite, ele referindu-se elevilor, dascălilor, invitaţilor, artiştilor şi populaţiei din comuna Beltiug. Am semnalat multele desene ale copiilor pe tema “Ziua Naţională a României”!

Teodor Curpaş