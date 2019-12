Iarna nu ne-a mai surprins!

Pe 2 decembrie, iarna și-a intrat în drepturi și în județul și municipiul Satu Mare odată cu venirea primei zăpezi. Din fericire, autoritățile și firma Florisal nu au fost luate deloc prin surprindere, dovedind promptitudine și pregătire pentru preluarea și ținerea sub control a situației, astfel încât traficul să se poată desfășura în condiții optime pe drumuri, iar trotuarele să poată fi circulabile.

Deszăpezire eficientă

În primă fază, au fost deszăpezite arterele principale din municipiul Satu Mare, iar mai apoi arterele secundare. De asemenea, s-a început din zonele centrale, iar mai apoi lucrările s-au extins înspre cartierele orașului.

Au fost eliberate toate căile de acces și trotuarele. Astfel, deszăpezirea a fost o acțiune cu succes, prognoza meteo inițială permițând o pregătire eficientă și o mobilizare adecvată.

Zeci de utilaje pregătite în orice moment

Mai multe detalii tehnice a menționat reprezentantul firmei Florisal, Vasile Pușcaș: “Pe 2 decembrie, la orele 10:30 am ieșit pentru pregătirea suprafeței. Am stropit cu o soluție de clorură de magneziu și am acționat cu 7 utilaje până seara la ora 23.

Am consumat 46 de tone de sare. Noaptea am acționat cu 5 utilaje. Ziua am avut 11 șoferi și tractoriști și 4 conducători de proces. Suntem în orice moment pregătiți cu un număr aproximativ de 30 de utilaje, constând în pluguri și sărărițe care să acționeze pe carosabil și trotuare.”

Autoritățile, mulțumite

Totodată, city managerul Maskulik Csaba s-a declarat mulțumit de starea drumurilor după deszăpezire: “Nu a fost înghețat carosabilul. Asta înseamnă ca sarea și-a făcut efectul și pe timp de noapte. Chiar eu personal am circulat azi urmărind să evaluez eu însumi starea drumurilor după deszăpezire. Consider că nu am avut probleme în trafic.

Nu a fost semnalate incidente. Față de alte orașe, unde erau la blocaje, la noi nu s-a întâmplat așa ceva, având în vedere că a nins cam 5-6 cm într-un timp relativ scurt. S-a intervenit din timp, suntem pregătiți.”

Așadar, acțiunile de deszăpezire au fost efectuate prompt prin colaborarea bună dintre autorități și firma Florisal, acesta fiind un câștig pentru șoferi și toți sătmărenii.

Rareș Jucan