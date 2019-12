Tipărituri veneţiene din secolul al XVI-lea în fondul de carte veche al Bibliotecii Judeţene Satu Mare

La Veneţia, unul dintre cele mai importante centre tipografice pentru începuturile imprimeriei italiene, activau încă înainte de anul 1500 în jur de 150 de tipografi. În acest centru tipografic şi-au desfăşurat activitatea numeroşi tipografi care au adus o deosebită contribuţie la dezvoltarea acestui meşteşug de-a lungul timpului: Iohann din Spira, Wendelin din Spira (cel care a tipărit prima Biblie în limba italiană, în 1471), Nicolas Jenson (cel care a dat caracterului de literă roman forma sa definitivă), Zacharias Calliergi din Creta, Daniel Bomberg (cel care a tipărit primul text integral al Talmudului babilonian), Gabriele Giolito, Filippo di Pietro, Andrea Torresani, Baptista de Tortis, Lucantonio Giunta, Aldus Manutius, Paulus Manutius şi mulţi alţii.

Patru din cele cinci incunabule ale fondului au fost tipărite la Veneţia. Dintre acestea, două (Theocritus, Eclogae triginta, 1495 şi Aristophanes, Comoediae novem, 1498) provin de la vestita imprimerie a lui Aldus Manutius. Celelalte incunabule (Marcus Tullius Cicero, Tusculanae disputationes, 1499 şi Marcus Tullius Cicero, De officiis, 1500) îi au ca tipografi pe Bartholomeus de Zanis de Portesio şi respectiv Philippus Pincius.

Pe lângă incunabula în fondul de carte veche se păstrează şi câteva tipărituri veneţiene din secolul al XVI-lea.

În ordinea cronologică, după incunabule, urmează o ediţie primă a versurilor lui Titus Vespasianus Strozzius, tatăl (Tito Vespasiano Strozzi) şi Hercules Strozzius, fiul (Ercole). Despre Titus Vespasianus Strozzius (1422 Ferrara-Stacano 1505) se ştie că a scris satire, epigrame şi poezii erotice. A susţinut el însuşi că a ajuns pe culmile demnităţii în locul unde s-a născut, adică la Ferrara. Despre Hercule Strozzius (mort şi el la data apariţiei volumului) se ştie că a fost prieten cu Aldus Manutius 4 (Aldus Manutius cel Bătrân 1449/50-1515). Volumul de poezii scris de cei doi Strozzius a apărut în anul 1513 şi poartă menţiunea editorială: colofon I „Venetiis in aedib. Aldi, et Andreae Soceri, Mense Ianuario M.D.XIII.,” colofon II „VENETIIS IN AEDIBUS ALDI ET ANDREAE ASULANI SOCERI. MDXIII” (Andrea Torresani di Asola-m. 1529). Volumul poartă celebra marcă tipografică, ancora cu delfinul (tipul „ancora secca,” cea mai valoroasă dintre variante, care s-a utilizat între anii 1502-1540), cu deviza: „festina lente” (adică, grăbeşte-te încet, fii agil ca delfinul şi puternic ca ancora). Această marcă tipografică a fost realizată după modelul unei monede din timpul lui Tiberius şi i-a fost propusă lui Aldus de către Erasm din Rotterdam.

A doua tipăritură veneţiană din secolul al XVI-lea, în ordine cronologică, este lucrarea lui Marcus Tullius Cicero (106-43 a. Chr.), Epistolae ad Atticum, ad Brutum, ad Quinctum fratrem, apărută în 1559 (nr. de inventar 193056, cota I 662). Volumul cuprinde culegerea de scrisori destinate lui Atticus (Ad Atticum), cel mai bun prieten al lui Cicero. Corespondenţa dintre cei doi a durat între anii 68-44 a. Chr. Colecţia de scrisori cuprinde şi scrisori de Balbus, Pompei şi Cezar. În volum mai sunt cuprinse Scrisorile către fratele Quintus (Ad Quintum fratrem), 3 cărţi scrise între anii 60-54 a. Chr.,8 precum şi 15 scrisori ale lui Cicero către Brutus (Ad Brutum). Cicero ne-a transmis prin intermediul acestor scrisori valoroase informaţii lingvistice referitoare la latina vorbită în secolul I a. Chr., precum şi interesante aspecte ale vieţii romane din vremea sa.

Următoarea tipăritură veneţiană o reprezintă lucrarea Dialogo della degnita dell huomo, apărută la Veneţia în 1564. Anul apariţiei este trecut doar în prefaţă. Volumul este descris în catalogul de carte veche străină din Biblioteca Judeţeană Satu Mare la litera U, căci pe pagina de titlu apare clar, după titlu, menţiunea „dal S. Alfonso Ulloa.”

O altă ediţie veneţiană din colecţia sătmăreană o reprezintă ediţia din 1575 a fabulelor lui Esop (sec. VI a Chr.?),15 care este menţionat pe pagina de titlu cu apelativul „Phrygis”, căci despre Esop tradiţia spune că ar fi fost trac sau frigian de origine, dar că Atena l-a adoptat ca reprezentant al propriei ei culturi. Încă de la pagina de titlu cititorul este avertizat asupra faptului că volumul cuprinde şi contribuţia altor scriitori sau comentatori. Volumul cuprinde 33 de fabule şi debutează cu un text despre viaţa lui Esop. Pe verso-ul paginii de titlu apar enumeraţi cei care şi-au adus aportul la reuşita acestei cărţi: Laurentius Valla, Gulielmus Gudenus, Hadrianus Barlandus, Gulielmus Hermannus, Rimicius, Angelus Policianus, Petrus Crinitus, Plinius Secundus Novocemensis, Aulus Gellius.

Mai există în colecţia veneţiană de secol XVI17 a bibliotecii un volum de Oribasius Sardiani, Collectorum medicinalium libri XVII, 1554-1555, publicat de Paulus Manutius, şi volumul Mythologia, [1581?], de Comes Natalis (Conti Natale).

Sursa: Marta Cordea – Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Nicolae Ghişan